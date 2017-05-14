Bakan Müezzinoğlu: Batı Trakyalı olmanın ayrı bir onuru var

Hayati KILIÇ / İstanbul - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin (BTTDD) 55. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Kurulda konuşan Müezzinoğlu "Batı Trakyalı olmak ayrıcalıklı. Sıkıntılarına, zorluklarına, eziyetlerine zulümlerine rağmen Batı Trakyalı olmanın ayrı bir onuru var. Gururu var. Saygınlığı var. Bu salonda olan herkes inanıyorum ki benim hissettiğim Batı Trakyalı olmanın onurunu, gururunu saygınlığını bütün sıkıntılarına rağmen hisseden kişilersiniz. Birlikte Batı Trakyalılar bu salonda olsun olmasın, tarihi geçmişten bu güne önemli sorunları, önemli sıkıntıları, dayanılamaz zorlukları, zulümleri haksızlıkları göğsünü gererek karşıladı. Bu günlere geldik. Bundan sonra da güzel günlere yine birlikte gideceğiz" dedi.

"MUSTAFA CAMBAZ KARDEŞİMİZİN DURUŞU BİR BATI TRAKYALI DURUŞUDUR"



"İnanıyorum ki 15 Temmuz gecesi şehit olan Mustafa Cambaz kardeşimizin duruşu bir Batı Trakyalı duruşudur" diyen Bakan Müezzinoğlu şunları söyledi: "Bir Balkanlar duruşudur. Bu büyük Türk milletinin asli unsuru olma duruşudur. O gece 'Ben bu Türk Milleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı değilim. Ben vatandaş değilim. Dolayısıyla beni ilgilendirmez' demedi. 'Bu büyük milletin kaderiyle ilgili ne varsa beni ilgilendirir' dedi. Bu milletin kaderiyle oynamak isteyen hainlerin karşısında canı pahasına olsa da 'Ben o meydana çıkar canımı feda ederim' dedi. 249 şehidimizle birlikte o da Balkanlar adına, Batı Trakyalılar adına gerek şahsi, gerek milli, gerekse bu millete yakışan duruşunu sergiledi. Rabbim onun şahsında tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Değerli annesini yılın annesi olarak seçtik ve elini öptük" dedi. Kendilerine teşekkür ediyorum."

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