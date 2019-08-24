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Bakan Kurum'un durdurulduğunu söylediği otel inşaatları havadan görüntülendi

GENEL 23.08.2019, 07:32

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Trabzonspor 1 1
10. Kasımpaşa 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 1 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 4
2. Fatih Karagümrük 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 2 1
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 3 4
10. Burnley 2 3
11. Aston Villa 3 3
12. Norwich City 2 3
13. Leicester City 2 2
14. Wolverhampton 2 2
15. Crystal Palace 2 1
16. Chelsea 2 1
17. West Ham 2 1
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Levante 2 3
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Getafe 1 0
18. Leganés 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0
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