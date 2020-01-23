Bakan Kurum'un amcası son yolculuğuna uğurlandı
Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, ()-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vefat eden amcası Hanifi Kurum (81), Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye Bakan Kurum'un yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı.
Karapınar'da yaşayan Hanifi Kurum, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Amcası Hanifi Kurum'un vefat ettiğini öğrenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün Osmaniye'de gerçekleştireceği programını iptal edip, memleketi Karapınar'ın Akçayazı Mahallesi'ne geldi. Bakan Kurum, muhtarlık binasında taziyeleri kabul etti.
Ardından da cenaze namazının kılınacağı Devrent Mezarlığı önüne geçti. Cenaze namazına Bakan Kurum'un yanı sıra helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Karaman Valisi Fahri Meral ile belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Hanifi Kurum'un cenazesi toprağa verildi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016