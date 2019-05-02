Bakan Kurum: Ülkemizde 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,()-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen Sıfır Atık Eko Bilim Fuarını ziyaret etti. Kurum, fuar programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, “Önümüzdeki süreçte ülkemizde 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunların acil olanı da bizim tespitlerimize göre 1,5 milyon olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İstanbul'un tüm ilçelerindeki tespitlerin devam ettiğini belirten Kurum, “Yeni belediye başkanlarımızın gelmesiyle birlikte tespitler devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde belediye başkanlarımız valilik kanalıyla bu tespitleri bize bildirecek. İstanbul'un tüm ilçelerindeki tespitleri valimiz bu hafta kendilerine bildirecekler. Bir ofiste o tespitleri bire bir her belediyeyi çağırarak alacağız. Geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam'da yaptığımız kampta tüm belediye başkanlarımıza önümüzdeki 5 yıllık süreçte, kentsel dönüşümden alt yapıya millet bahçelerine depolama, atık su arıtma tesislerine ilişkin birçok görüş alışverişinde bulunduk ve 2023 hedeflerimizi anlattık. Manifesto çerçevesinde şehirlerimiz için yapılması gerekenleri aktardık. Bunlardan gelecek planlamaya göre ki önümüzdeki 5 yıllık süreci kendilerinin planlamasını istedik. O plan dahilinde bakanlık olarak 5 yılımızı planlayıp, yıllar itibariyle yapacağımız işi de biliyor olacağız" dedi.

“BU YILLIK 300 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

“En önemli önceliğimiz kentsel dönüşüm" diyen Kurum, “Kartal'dan sonra Kağıthane'de böyle bir olay meydana geldi. Bir bina kendiliğinden yıkıldı, diğer binayı da güvenlik gerekçesiyle biz yıktık. Etrafındaki 24 binayı boşalttık. Tespitlerimiz devam ediyor. Orada ruhsatı, iskanı olmayan riskli tüm binaların tespitlerini yapacağız ve o bölgede de yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesine gireceğiz" diye konuştu.

Kurum, “Acil öncelikli olan İstanbul'da tüm Türkiye'mizdeki bütün alanlara gidip, bu yıllık 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu 300 bin konutun da yüzde 10'unu Toplu Konut Dairesi Başkanlığı'mız eliyle, kalanına da belediyelerimize hem maddi, hem teknik destek vermek suretiyle bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Buna ilişkin çalışmalarımızı İstanbul'un tüm ilçelerinde yürütüyoruz" dedi.

“MAĞDURİYETİ ÖNLEMEK ADINA DÜZENLEMELER YAPIYORUZ"

“İstinaf duvarlarıyla alakalı tehlike arz ettiğini düşündüğümüz yerlerde tespitlerin yapılmasına ilişkin yine bir talimat gönderdik" diyen Kurum, “Tespitlerin yapılıp bize bildirilmesi halinde de o bölgelerde gerekli önlemi alacağız. 6306 yasa ile alakalı kentsel dönüşümde yaşanan zorlukları çözmek adına hem hak sahiplerinin, hem de yüklenicilerimizin yaşadığı sorunu çözecek bir düzenlemeyi hazırlıyoruz. Uzun süre devam etmeyen kentsel dönüşüm firmalarına ve hak sahiplerine belli hakları getireceğiz. Bu çerçevede eğer bu tek taraflı bir problemse fesih hakkına kadar hem vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemek hem de bu süreçlerinin sürecini uzattığımız zaman sadece kendisi değil etrafını ilgilendiren konularda mağduriyeti engellemek adına böyle düzenlemeler yapıyoruz. Hedefimiz 2023'e kadar bakanlığımızı ilgilendiren tüm alanlarda belediyelerimizle uyum içerisinde vatandaşımıza hizmet kalitesini artıracak projeleri planlı bir şekilde yapacağız. Ancak buradaki önceliğimiz de acil öncelikli işler" şeklinde konuştu.

“6,7 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Kurum, “Acil gördüğümüz yerlerden başlamak suretiyle kentsel dönüşümü başlatacağız. Bu aciliyet de açıkçası vatandaşımızın hem can güvenliğini hem mal güvenliği korumak adına hızlı bir şekilde tedbir alacağımız yerler olacaktır. Fiilen şuan Esenler, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal'da hemen hemen tüm ilçelerde bu çalışmayı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte ülkemizde 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunların acil olanı da bizim tespitlerimize göre 1,5 milyon olduğunu düşünüyoruz. Bu 1,5 milyon adeti her yıl 300 bin yaparak önümüzdeki 5 yıllık süreçte 2023'e kadar acil dönüştürülecek alanların dönüşümü sağlayacağız. Buna Emlak Bankası da İller Bankası da destek olacak. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da bu sürece ilişkin destekleri alıp kentsel dönüşüm projelerini destekleyeceğiz. Bir kısmını da TOKİ eliyle yapacağız" dedi.

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