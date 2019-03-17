Bakan Kurum: Sosyal konut projesine başvuru sayısı 200 bini geçti (3)

BAKAN KURUM, YALOVA'DA KONUŞTU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'deki programının ardından Yalova'ya geldi. Bakan Kurum, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Burada çiçeklerle karşılanan Kurum, Valilik bahçesinde kurum müdürleriyle tokalaştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Yalova'ya hükümet olarak 12 milyar TL'lik, Bakanlık olarak da 1,5 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi.

Bakan Kurum ardından Yalova Uygulama Oteli'nde Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği yemekli programda inşaat ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kurum, "Biz artık şehirlerimizin 50 yılını 100 yılını planlamak istiyoruz. Bu çerçevede de Sayın Cumhurbaşkanımız Yerel Seçim Manifestomuzu açıkladı. Bu manifestoda 11 maddemiz var ve 8'i de bizim Bakanlığımızla alakalı. Bu manifestoya baktığımızda biz şehirlerin geleceği adına ve ilerideki o yeşil alan miktarını artırma adına, altyapıdan üstyapıya tüm şehrin problemlerini o önümüzdeki 5 yıllık süreçte gönül belediyeciliği anlayışıyla 'Önce millet önce memleket,' diyerek, 'Memleket işi gönül işi' diyerek yapmak istiyoruz" dedi.

TÜM ŞEHİRLERE MEKÂNSAL PLANLAR HAZIRLANDI

Tüm şehirlerin mekânsal planını hazırladıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Biz göreve gelir gelmez Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde tüm ülke genelinde mekânsal stratejik planı başlattık. Nedir bu mekânsal plan? Aslında tarım alanlarını tarım arazilerinde, turizmdekileri turizm alanlarında, sanayi alanlarını o lojistik desteklerle, ulaşım güzergâhlarıyla desteklenmiş, doğru alanlarda konumlanmasıyla o şehirlerin geleceğine, nüfus artışıyla şehirlerdeki o 2050 yılına geldiğinizde tüm dünya nüfusunun 3'te 2'sinin şehirlerde yaşayacağı öngörüsüyle biz bütün şehrimizin, ülkemizin mekânsal planını hazırlıyoruz" diye konuştu.

'KORUNAN ALANLARIMIZI 2,5 KAT ARTIRACAĞIZ'

Özel çevre koruma bölgeleri ve sit alanı sayısını artırmak istediklerini söyleyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Mekânsal stratejik plan bizim için çok önemli. İlk önce bunu yapacağız ve bunu üniversitelerimizle birlikte sürecini başlattık. İnşallah bu yıl sonuna kadar da tüm Türkiye genelinde, artık bundan sonra sanayi alanını nereye koyacağız, tarım alanları ilave nerelere yapacağız, özel çevre koruma bölgeleri ve sit alanlarını sayısını 2023 yılına kadar artırmak istiyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17 seviyelerine çıkarmak istiyoruz ve korunan alanlarımızı tam 2,5 kat artıracağız. Tüm bunları yaparken de o mekânsal stratejik plana göre yapacağız. Bunun altlıkları olacak. İçinde kentsel dönüşüm stratejisinin olduğu bir strateji belgemiz olacak. Bir altlığı bu olacak. Bu altlıkla işte Yalova gibi Kocaeli gibi İstanbul gibi daha önce depremleri de yaşamış ve 1'inci derecede deprem bölgesinde yer alan illerimizdeki o acil kentsel dönüşüm işi. İşte Yalova da aslına bakarsanız bu illerimizden en önemlilerinden bir tanesidir. 1999 depreminde 2 bin 500 canımız gitti. Bu kayıtlı. Kayıtlı olmayan da birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok acı yaşadık. Birçok ailemize, ocağımıza ateş düştü. 20 sene önceki yaşanan bir olay. Bu depremlerden ders almak suretiyle en son Kartal'da bir binanın çökmesiyle 21 canımız gitti. 5 gün oradaki göçükteki vatandaşları kurtarabilmek için çalıştık. Yalova da deprem bölgesi. Yalova'nın en önemli önceliği kentsel dönüşümdür. En önemli önceliği bu deprem riski taşıyan binaların bertarafıdır. Buna ilişkin evet biz de yaptığımız çalışmalarla şehir merkezinde çok fazla yerleşim alanı yok, biz Hazine arazilerini, yine şehir merkezindeki o yoğunluğu artırmayacak şekilde hem TOKİ Başkanlığımız ki önümüzdeki süreçte 5 yıllık hedefimiz tüm Türkiye'de 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek. Bu kapsamda Yalova da bizim en acil, en öncelikli dönüştüreceğimiz şehirlerimizden biridir."

'440 BİN MÜTEAHHİDİ SINIFLANDIRIYORUZ'

Kentsel dönüşüm sürecini doğru işletebilmek adına ülkede bulunan 440 bin müteahhidi sınıflandıracaklarını söyleyen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"440 bin müteahhidimizi artık sınıflandırıyoruz. 9 tane sınıfa ayırıyoruz ve bu sınıflarda müteahhitlerimiz yapmış olduğu işlere ve deneyimlere göre o sınıflara girecekler ve o kategoride iş yapabilecekler. Yani bir üste çıkabilmesi için o kategoride işlerini yapacak, toplayacak ve o işte son 5 yıldaki ortalamasıyla da bir üste çıkabilecek. Ancak daha önce 100 bin metrekare inşaat yapmamış bir yüklenicimiz, gidip kentsel dönüşümde veya sahada işte 100 bin metrekarelik bir inşaatı da yapamayacak. Bunu yapabilmek için de bu sınıflandırmayı yapıyoruz. Doğru ve yanlışı ayırt edebilmek için bu sınıflandırma bizim için çok önemli. Diğer taraftan kentsel dönüşümle de o uygulayacağımız kentsel dönüşüm alanlarına yükleniciler o sınıfın bir üstüyle girebilecekler. Yani 100 bin metrekare iş bitirmesi olan bir firma bir üstüyle işe girebilecek. 101 bin metrekare bir yer yapıyorsa eğer, kentsel dönüşümde onun bir üst sınıfıyla girmek zorunda. O teknik yeterliliği sağlayabilmek adına bunu yapıyoruz. Bir taraftan da mali yeterlilik getirdik. Mali yeterlilikle alakalı da o kentsel dönüşümdeki vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına çok önemli çünkü işin sürecinde hem yüklenicilerimiz hem de vatandaşlarımız mağdur olabiliyorlar. O yüzden bu mağduriyeti engellemek adına teknik, mali kriterleri uygun firmalarımız bu kentsel dönüşüm sürecini yönetiyor olacaklar."

Bakan Kurum, ülke çapında 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hedefleri olduğunu söyledi. Türkiye genelinde millet bahçesi projeleri olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Bu millet bahçelerine ilişkin 81 ilimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık ilçelere kadar indik. Sadece illerimizde değil ilçelerimizde de o büyük millet bahçelerini projelendirdik ve yapım sürecine başladık" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Yalova ziyaretlerinde Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar eşlik etti.



Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()



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