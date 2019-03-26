Bakan Kurum: Sarıyer'in mülkiyet ve tapu sorunlarını çözeceğiz

İSTANBUL,()-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sarıyer'in mülkiyet ve tapu sorunlarını çözüp, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandıracağız." dedi.

İBB Sarıyer Kültür Merkezi'nde AK Parti İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği programda konuşan Kurum, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye ve İstanbul'a yaptığı yatırımlara değinerek, 2019 yılı içerisinde bakanlığın 50 bin sosyal konut projesini açıkladığını ve bunun 6 bin 300 adedinin İstanbul'a yapılacağını bildirdi.

İnsanların kira öder gibi ev sahibi olabildiğini ifade eden Kurum, "Başvuru sayısı 500 bini aştı. İnşallah 2023 yılına kadar gelen talebe göre İstanbul'da bizim Hazine mülkiyetindeki arazilerde TOKİ ile biz projelerimizi gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatla bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana dek bu projelerimizi yapacağız. Yine CHP konuşacak, AK Parti yapacak." şeklinde konuştu.

"SARIYER'İN MÜLKİYET VE TAPU SORUNLARINI ÇÖZÜP KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA HIZ KAZANDIRACAĞIZ"

Sarıyer'in kangrene dönmüş sorunlarını bildiklerini ifade eden Kurum, "Salih Başkanımız ilçe başkanı olduğu dönemde sizin imar ve mülkiyet problemleriniz için Bakanlığımızın kapısını aşındırdı. Gelip dedi ki; 'Ben Sarıyerli kardeşlerime, hemşehrilerime söz verdim.' dedi. Bu sözden dolayı da Cumhurbaşkanımızın huzurunda da sizin haklarınızı sonuna kadar savundu. Sorunlarınızı çözmek için uğraştı ve ben buna şahidim. İnşallah Sarıyer'in mülkiyet ve tapu sorunlarını çözüp kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandıracağız. Gümüşdere ve Kısırkaya'da yaklaşık 17 bin vatandaşımızı ilgilendiren bölgede imar planlarını sonuçlandırma aşamasına geldik. Bu süreci Sarıyerli kardeşlerimizi memnun edecek şekilde sonuçlandıracağız. Bahçeköy mahallesinde imar planları sonuçlanma aşamasına geldi." dedi.

"SARIYERLİ NE İSTİYORSA, O OLACAK"

Sarıyer'in tamamının SİT alanında olduğunu ve bu sebeple Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde bulunduğunu bildiren Kurum, salonda bulunan bakan yardımcıları, Tabiat Varlıkları Genel Müdürü, Mekansal Planlama Genel Müdürü, TOKİ Başkanı, İller Bankası Genel Müdürü ile sorunları konuşarak çözeceklerini söyledi.

Bakan Kurum, imar barışı kapsamı dışında olan vakıf ve İTÜ mülkiyetindeki bina sahiplerinin sorununu da Takas Kanununa göre karşılıklı devir yapılmasından sonra çözüme kavuşturacaklarını aktardı.

31 Mart'tan sonra Sarıyer'in dertleriyle dertlenen bir belediye başkanının iş başına geleceğini ifade eden Kurum, "Biz de Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak desteğimizi vereceğiz ve SİT alanlarının yeniden değerlendirme çalışmalarını, hem yerleşim alanları dikkate alınarak hem de orman ve koru alanlarımızı koruyacak şekilde bu sene hızlı bir şekilde yapıp sonuçlandıracağız. Başkan adayımız Salih Bayraktar'la birlikte el ele verip sizin istemediğiniz, sizleri mağdur etme ihtimali olan hiçbir çalışmaya müsaade etmeyeceğiz. Sarıyerli ne istiyorsa, o olacak." diye konuştu.

Kurum, konuşmasının sonunda AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ve Binali Yıldırım için destek istedi.

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