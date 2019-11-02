banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Kurum: Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir (2) (AKTÜEL)

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisi tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir" dedi. Bakan Kurum, "Boğaziçi'nde imar planı...

GENEL 01.11.2019, 17:28
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisi tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir" dedi. Bakan Kurum, "Boğaziçi'nde imar planı yapma yetkisi büyükşehir belediyesinde değil, koordinasyon kurulundadır. İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'ne katıldı. Bakan Kurum burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, "Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve bakanlığımızın sekretaryasıyla, bakanlığımızın onayı ve uyun görüşüyle Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulundadır. Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır ve üyeleri vardır. Bize sahadan gelen talep ve sıkıntılar şudur; Bugün boğazımıza nazır dört belediyemizde boğazın siluetini, boğazdaki yeşil alan miktarını arttıracak ve bu silueti dünyanın incisi boğazımızı çok daha iyi noktalara çekecek, yeşil alan miktarını ve sayısını arttıracak çalışmaya ilişkin belediyelerimizin de içinde olduğu bir süreçte bu koordinasyonun daha sadeleşerek… Bu koordinasyonun içinde hem tabiat varlıkları komisyonu var. Hem de kültür varlıkları komisyonu var. Yine bu komisyonların bir kültür bakanlığı bünyesindedir. Diğeri, tabiat varlıkları komisyonları da çevre ve şehircilik bakanlığı bünyesindedir. Biz bu komisyonları sadeleştirecek Anadolu ve Avrupa Yakası komisyonları olarak yine içinde eskiden hangi grup, meslektaşımız çalışıyorsa aynı meslektaşlarımızın içinde olduğu daha sadeleştiği ve sürecin vatandaşlarımızı n taleplerinin hızlı bir şekilde karşılandığı bir sürece getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu noktada talepler var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değildir. Şu an yetki zaten İBB Başkanlığında değildir." dedi.


 

"KİMSENİN ELİNDEN OLMAYAN BİR YETKİSİNİ ALMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Kurum şöyle devam etti:

"Bu yasaya ilişkin talepler uzun süredir gelmektedir. Bunun seçim öncesi ve ya sonrasıyla alakası yok. Burada birilerinden yetki almak gibi bir durum söz konusu değil. Aksine katılımcı bir anlayışla yine komisyonlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın olduğu, yine beş binlik, binlik planların teklif edilebildiği, belediye meclislerinden onaylanarak yapılabildiği bir süreci işletmek istiyoruz. Biz Nevşehir'de de alan başkanlığı ilan ettik. Buradaki sebebimiz de oradaki tarihi yapıları, kültürel yapıları korumak. İşleri sadeleştirmek. Biz hem yatırımcımızın hem vatandaşımızın bu noktada önünü açmak durumundayız. Buna ilişkin bir çalışma söz konusu. Daha bir öneri, kanun, tasarı şu an için yok. Gelen talepler, katılımcılığın arttırıldığı bir süreç inşallah hep beraber işletilecektir. Dolayısıyla kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir. "


 

"BOĞAZIMIZI İMARA AÇMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bakan Kurum, "Öyle bir tasarı söz konusu değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki genel müdür, genel sekreter atamalarını Cumhurbaşkanlığına geçmesi gibi mevcutta bir tasarı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyelerimizin genel sekreterini ve genel müdürünü atama gibi bir talebi de yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de oradaki dört ilçe belediyesi ile de istişarelerimizi sürdüreceğiz. Biz hiçbir zaman 'Biz yaptık, oldu' 'Biz dedik, böyle olacak' gibi bir anlayışla bugüne kadar hareket etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Dünyanın incisi İstanbul Boğazımızı korumaya, siluetini daha da güzel hale getirmeye yönelik bir çalışmadı. Bu çalışmanın dışında herhangi bir şekilde Boğazımızı imara açma ve ya İBB'nin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm belediyelerimizle 81 milyon vatandaşımızla belediyelerimizle her zaman bir aradayız. Onların talepleri, projeleri tıkandığı noktalarda mevzuat düzenlemeleri noktasında gereken her türlü yardımı işbirliğini birlikte yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

Yorumlar (0)
12°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Kasım 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Galatasaray 10 16
6. Sivasspor 9 15
7. Başakşehir 9 15
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Antalyaspor 9 11
14. Çaykur Rizespor 10 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Getafe 11 16
10. Osasuna 11 15
11. Levante 11 14
12. Valencia 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5