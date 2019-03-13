Bakan Kurum: İzmir- Antalya arası 519 kilometre bisiklet yolu projesi hazır

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. İzmir- Antalya arası 519 kilometre bisiklet yolu projesinin hazır olduğunu söyleyen Kurum, Fethiye'de körfezin temizleneceğini ve TOKİ konutlarının yapılacağını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fethiye'de Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Yağmura rağmen partililer,açılışa yoğun katılım gösterdi. Çarşı Caddesi'ndeki törene; AK Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhittin Kayabaş, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Seydikemer Belediye Başkan Adayı Yakup Otgöz, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser, AK Parti Muğla eski milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, belediye meclis üyesi adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Fethiye'ye yaklaşık 1 saat gecikmeli gelen Bakan Murat Kurum'u, yağmur altında bekleyen kadınlar ve gençler sloganlarla karşıladı.

'BODRUM- KAŞ ARASINA BİSİKLET YOLLARI'

Bakan Kurum, İzmir'den başlayıp, Antalya'ya kadar uzanan 519 kilometre hatlı bisiklet yolu projelerinin olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bu hat içerisinde Bodrum, Datça yarımadası, Köyceğiz, Dalyan, Fethiye, Kaş arasında bisiklet yolları olacak. Oradan giren bir turistimiz, bir vatandaşımız, 519 kilometrelik güzergahta da bisikletine binecek. Fethiye içinde yine bakanlığımızca 68 kilometre bisiklet yolu projelendirdik. O proje çerçevesinde biz genel müdürlük, bakanlık olarak da o bisiklet yollarını yapacağız. Tabii biz bunları yaparken yeşili, doğayı korumak istiyoruz. Bunları yaparken bu projeler çerçevesinde hem geleceğimizi hem de o geleceğimizin teminatı çocuklarımız için daha yeşil, daha doğaya saygılı şehirler yapmak istiyoruz.

Fethiye'ye çeşitli müjdelerle geldiğini ifade eden Kurum, İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalıyla Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne 500 milyon kredi desteği sağlandığını, bu kredilerin uzun vadeli olduğunu söyledi. Kurum, "Fethiyemizde kanalizasyon şebekemiz maalesef sıkıntılı. Kollektör hattımız sıkıntılı. Atık su arıtma tesislerimize ilişkin destek vereceğiz. Aslında o körfez çalışmalarının başka etapları da bunlar olacak. Yani bir taraftan o dip temizliğini yapacağız, diğer taraftan da yapacağımız atık su arıtma tesisleri ve dere ıslahlarıyla birlikte inşallah körfezimiz çok daha güzel hal alacak" dedi.

'FETHİYE'YE 300 KONUT YAPILACAK'

Fethiye'ye TOKİ konutları yapılacağını da söyleyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOKİ başkanımız burada. Hemen kendisine talimat veriyoruz. Buradaki arazimize Fethiyeli vatandaşlarımıza yönelik inşallah bir sosyal konut uygulaması başlatalım. Bugüne kadar Muğla'da Toplu Konut İdaresi'nce 3 bin 320 konut yaptık. Bunun dışında okullar, hastaneler kamu hizmet binalar gibi projeleri de tamamladık. Türkiye genelinde 50 bin konutluk proje hazırladık. Muğla'ya da bu proje kapsamında 455 konut yaptık. Bu konutlara baktığımızda 300'ü Fethiye'de 2+1 konutlar ve fiyatları 138 bin liradan başlıyor. 240 aya varan vadeyle ve 460 lira taksitle bu evleri alabileceksiniz. 3+1 konutlarda da 180 aya varan vadeyle başlıyor ve fiyatları 202 bin lira. Amacımız 2023'e kadar 250 bin sosyal konut üretmek. Bu çerçevede de çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz. Biz bunları yaparken hem çevremizi hem de doğamızı korumaya çalışıyoruz."



FOTOĞRAFLI