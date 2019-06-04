Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı (2)

'50 BİN KONTULUK DÖNÜŞÜMÜ BAYRAMDAN SONRA AYNI ANDA YAPACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da Valilik tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törende hemşehrileriyle tek tek bayramlaşan Bakan Kurum, Kuzey Irak’ta Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerlerin ailesine baş sağlığı diledi. Bir gazetecinin kentsel dönüşüm eylem planıyla ilgili sorusu üzerine Bakan Kurum, belediyelerin riskli bölgelerin verilerinin hazırlamasıyla ilgili süresinin 19 Mayıs'ta sona erdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

''19 Mayıs'a kadar valilikler kanalıyla belediyelerimize süre vermiştik. O süremiz bitti. Hatta ilave süre verdik. Veriler hızla bir şekilde geliyor. Şimdi 19 Mayıs'ta biten sürede Türkiye'de tüm riskli, acil, öncelikli dönüşüm gereken alanlara ilişkin tespitlerimizi yapmış olacağız. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestomuz çerçevesinde şehirlerimizin altyapısı, üst yapısı, kentsel dönüşümüyle alakalı tüm projeleri hızlı bir şekilde uygulamaya geçireceğiz. ''

50 bin kentsel döşümün projesinin bayramdan sonra aynı anda başlayacağını ifade eden Kurum, ''Hedefimiz yılda 300 bin konutun dönüşümünü sağlamak. Bu dönüşümü yaparken de vatandaşlarımızla el birliği içerisinde yapacağız. Onların gönlünü alarak, kalplerine girerek yapacağız, onlarla yan yana yapacağız. Onların istemediği hiçbir kentsel dönüşüm projesini, ne biz ne de belediyelerimiz yapmayacak. Bizde buna müsaade etmeyeceğiz. İnşallah bayramdan sonra eylem planımızı açıklayacağız ve ilk etapta 50 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini aynı anda başlatmak suretiyle, o tarihi alanların, riskli alanların dönüşümünü aynı anda başlatmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum, daha sonra Sevgi Evleri ile Huzurevi'ni ziyaret edip, oradakilerle bayramlaştı.

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