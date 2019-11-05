ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzurum'a gelerek kentsel dönüşüm uygulanacak alanları gezdi. Bakan Kurum, "Erzurum'da 6 ayrı noktada aynı anda kentsel yenileme projeleri yapıyoruz" dedi.Erzurum' gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Vali Okay Memiş, AK Parti milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Üç Kümbetler, Taşambarlar ve çevresini gezdi. Daha sonra Kavak Mahallesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, burada yapılacak kentsel dönüşüm hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra Sanayi ve Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki gecekondu bölgelerine giderek, Erzurum kalesi eteklerindeki tarihi Kurşunlu Camii ve medreselerini inceledi.Erzurum gezisi sonrası beraberindeki yöneticilerle Büyükşehir Belediyesine ait Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelde yaklaşık 2 saat süren bir toplantı yapan Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi aldı.Bakan Murat Kurum, daha sonra otel salonunda basın toplantısı düzenledi. Vali Okay Memiş, Milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, uygulanacak kentsel yenileme projeleriyle Erzurum'a 1400 konut inşa edileceğini söyledi. Bakan Kurum, Erzurum'un tarihi, turizmi ve istihdamı adına önemli bir görüşme yaptıklarını kaydetti. Kale çevresinde uygulanan kültür yolunda 21 bin metrekare alanda 14 milyon liralık proje uygulanacağını, 5 milyon lirasının İller Bankası'ndan hibe olarak verileceğini ifade eden Kurum, Cumhuriyet Caddesi, Ulucami ve Taşambarlar arasında kalan 88 bin metrekarelik alanın da kentsel yenileme ve riskli alan ilan edileceğini vurguladı. Yakutiye Belediye sınırları içerisinde 70 bin metrekarelik alanda 400 rezerv konut üreteceklerini söyleyen Kurum, konutların 3, 4 ve 5 kattan fazla olmayacağını belirtti.Üç Kümbetlere 78 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi inşa edileceğinin bilgisini veren Bakan Kurum, Dağ Mahallesinde 80 bin metrekare alana 500, Gölbaşı Mahallesinde 250, Sanayi Mahallesinde 250 konut yapacaklarını ifade etti.Bakan Kurum, merkez Palandöken ilçesinde ise bir ve ikinci marketlerde 60 bin metrekarelik alanda kentsel yenile uygulanacağını ifade etti. Bakan Kurum, "Erzurum'da 6 ayrı noktada aynı anda kentsel yenileme projeleri yapıyoruz. Bin 400 bağımsız bölüm içeren rezerv konutlarla hızlı şekilde vatandaşların risk altında bulunan alanların dönüşümünü sağlamış olacağız" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kuraları çekilen bin sosyal konutun ihalesinin yılsonuna kadar yapılacağını ve önümüzdeki yıl inşaatların başlayacağını aktardı.