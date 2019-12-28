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Bakan Kurum'dan Denizli'deki depremzedeleri sevindirecek haber (2)

BAKAN KURUM: DENİZLİ'DE 3 BİN 500 KONUT YAPACAĞIZ  Bakan Kurum, Çardak ve Bozkurt ilçelerinde TOKİ konutlarını gezip, inceleme yaptıktan sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman...

GENEL 28.12.2019, 18:23
Bakan Kurum'dan Denizli'deki depremzedeleri sevindirecek haber (2)

BAKAN KURUM: DENİZLİ'DE 3 BİN 500 KONUT YAPACAĞIZ 
Bakan Kurum, Çardak ve Bozkurt ilçelerinde TOKİ konutlarını gezip, inceleme yaptıktan sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan'la bir süre sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra gazetecilere Denizli'de yapılacak olan önemli bir projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasına Denizli'de 3 bin 500 konut yapılacağı müjdesiyle başlayan Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 240 ay vadeyle 894 liradan başlayan 100 bin sosyal konut kampanyamız var. Bu çerçevede Denizli'de 3 bin 500 konut yapacağız. Bu proje, alt gelir grubu vatandaşların konut sahibi edinmelerini sağlayacak. Başvurular 16 Aralık'ta başladı, 15 Ocak'a kadar devam ediyor. Konutlara en kısa zamanda başlayacağız" dedi. 
DENİZLİ'NİN EN İŞLEK CADDESİ VE KALEİÇİ'NE İYİLEŞTİRME PROJESİ
Bakan Kurum, Denizli'de Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve tarihi Kaleiçi çarşısında iyileştirme projesi başlatacaklarını ifade ederek, "Denizli'nin önemli caddelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Kaleiçi çarşısında iş yerlerinin, sokakların, kaldırımların ve aydınlatmaların iyileştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesiyle birlikte proje yürüteceğiz. Kaleiçi'nde sokakların üzerini kapatacağız. Caddedeki bina cephelerinin sağlıklılaştırılması, kaldırımların iyileştirilmesi ve aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çerçevesinde, bu akslar gerçekten turizm aksı haline gelecek. Hem burada gezen hem de esnafın ihtiyaçlarını giderecek önemli bir proje geliştiriyoruz. 16 milyonluk projedir. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne 10 milyon lirası hibe olmak üzere, 6 milyon lirada kredi vererek önemli projeyi Denizli'ye kazandıracağız. Vatandaşlarımız buralarda 7 gün 24 saat vakit geçirebilecek. Denizli bu projeyle önemli bir turizm aksına sahip olacak. Bu projeye önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayıp,  2020 yılı içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.
KARAHAYIT'TA KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILACAK
Şifalı kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt Mahallesi'nde 10 hektarlık alanda kentsel dönüşüm yapılacağını belirten Bakan Kurum, "Karahayıt Mahallesi'nde 10 hektarlık alanımız var. Proje çerçevesinde amacımız, içinde bulunan 300 bağımsız birimlerden oluşan, bazıları apartman, bazıları daire ve dükkan şeklinde. Bu bağımsız birimlerde önemli bir kentsel dönüşüm projesi yapmak istiyoruz. Bu proje çerçevesinde Karahayıt mahallemizde bir turizm aksı, yeni bir termal turizmin merkezi olacak. Önemli bir adım atacağız. Burada ömrünü yitirmiş yapıları, 300 bağımsız bölümü daha güvenli bir alana taşıyacağız. Vatandaşların taleplerini bu alanlarda karşılamak ve mevcut bulunan yapıları da bir regiasyon alanı haline getirip, buraya termal turizme gelen vatandaşların bu 100 hektarlık alan içinde ihtiyaçlarını giderecek projeyi yapmak istiyoruz. Proje çerçevesinde yine büyükşehir belediyesi Pamukkale Belediyesi ve TOKİ proje yürütecekler, bizde destek vereceğiz. Kentsel dönüşümü yapmak suretiyle Karahayıt mahallemizi, termal turizm merkezi haline getirecek adımı atmış olacağız." diye konuştu.
DOĞA HARİKASI IŞIKLI GÖLÜ MİLLET BAHÇESİ OLACAK
Bakan Kurum, sit alanı içinde yer alan Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nün millet bahçesi olacağını açıklayarak, "Çivril ilçemizde Işıklı Gölü var. Doğa harikası bir göl ve sit alanı içinde yer alıyor. Bu gölümüzü de turizme kazandıracak bir proje gerçekleştiriyoruz. 60 bin metrekarelik alanda Işıklı Gölü etrafında yürüme ve bisiklet yollarının olduğu önemli bir peyzaj düzenlemesiyle Millet Bahçesi projesini Denizli'ye kazandırıyoruz. Bu projeleri gerçekleştirip, Denizli'yi bulunduğu konumdan daha ileriye taşıyacağız" dedi. 

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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