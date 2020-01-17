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Bakan Kurum, çevre dostu Ahmet ve arkadaşlarıyla görüştü
GENEL 17.01.2020, 15:31
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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da halı sahada gördüğü çöplere tepki gösteren 8 yaşındaki çevre dostu Ahmet Akif Uslu ve sınıf arkadaşları ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Kurum, öğrencilere 'Çevre Müfettişi' kartı verip, bisiklet hediye etti.
Ankara'da, geçen hafta halı sahada futbol oynarken gördüğü atık pet şişelere tepki gösteren ve görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni toplayan Ahmet Akif Uslu ve sınıf arkadaşları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bakanlıkta bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte çevre dostu Uslu'nun internetteki videosunu izleyen Bakan Kurum, daha sonra öğrencilere 'Çevre Müfettişi' kartı verdi. Burada konuşan Uslu, yerlere çöp atılmaması gerektiğini ve atık şişeler nedeniyle yangın çıkabileceğini söyledi.
BAKAN KURUM İLE RÖPORTAJ YAPTI
Bakan Kurum ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2013 yılında 'Sıfır Atık Projesi' başlatıldığını, atıkları ayrıştırıp çocuklara daha iyi gelecek hazırlamak için çalıştıklarını söyledi. Ziyarette yer alan öğrencilerden Ahmet Ertuğrul Likos, mikrofonunu eline alarak, "Dünyayı kirletmeyelim, geleceğe temiz bir çevre bırakalım" dedi. Daha sonra arkadaşlarına mikrofon uzatan Likos, arkadaşlarının çevreyle ilgili düşüncelerini öğrendikten sonra Bakan Kurum ile röportaj yaptı. Bakan Kurum, Likos'un 'Çevre Müfettiş kartı ile ne yapacağız?' sorusuna, "Çevreyi kirletmeyin çünkü bu doğa hepimizi ilgilendiriyor diyeceğiz. Onları güzel bir şekilde uyaracağız" şeklinde cevap verdi.
Bakan Kurum ziyaretten sonra öğrencilere bisiklet hediye ederek, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında bakanlık bahçesine kurulan tesisleri gezdirdi.
Ankara'da, geçen hafta halı sahada futbol oynarken gördüğü atık pet şişelere tepki gösteren ve görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni toplayan Ahmet Akif Uslu ve sınıf arkadaşları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bakanlıkta bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte çevre dostu Uslu'nun internetteki videosunu izleyen Bakan Kurum, daha sonra öğrencilere 'Çevre Müfettişi' kartı verdi. Burada konuşan Uslu, yerlere çöp atılmaması gerektiğini ve atık şişeler nedeniyle yangın çıkabileceğini söyledi.
BAKAN KURUM İLE RÖPORTAJ YAPTI
Bakan Kurum ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2013 yılında 'Sıfır Atık Projesi' başlatıldığını, atıkları ayrıştırıp çocuklara daha iyi gelecek hazırlamak için çalıştıklarını söyledi. Ziyarette yer alan öğrencilerden Ahmet Ertuğrul Likos, mikrofonunu eline alarak, "Dünyayı kirletmeyelim, geleceğe temiz bir çevre bırakalım" dedi. Daha sonra arkadaşlarına mikrofon uzatan Likos, arkadaşlarının çevreyle ilgili düşüncelerini öğrendikten sonra Bakan Kurum ile röportaj yaptı. Bakan Kurum, Likos'un 'Çevre Müfettiş kartı ile ne yapacağız?' sorusuna, "Çevreyi kirletmeyin çünkü bu doğa hepimizi ilgilendiriyor diyeceğiz. Onları güzel bir şekilde uyaracağız" şeklinde cevap verdi.
Bakan Kurum ziyaretten sonra öğrencilere bisiklet hediye ederek, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında bakanlık bahçesine kurulan tesisleri gezdirdi.
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