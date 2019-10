Bakan Kurum: Bundan böyle kimse plan değişiklikleriyle imar rantı sağlayamayacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında birçok yeni düzenleme üzerinde çalışıldığını belirterek, "Bundan böyle kimse plan değişiklikleriyle imar rantı sağlayamayacak" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması dolayısıyla Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, "Öncelikle 9 Ekim'de Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle başlayan Barış Pınarı Harekatı'mızı hamdolsun ordumuzun sahadaki başarısını, masada elde ettiğimiz zaferlerle taçlandırdık. 40 yıldır bitmez denilen PKK belasını topraklarımızdan da, sınırlarımızdan da silip atıyoruz. Bu zafer mazluma her zaman kucak açan yiğit bir milletin, tarihin her döneminde destanlar yazan şanlı bir ordunun ve dik duran güçlü bir liderin eseridir" dedi.'ÇARPIK KENTLEŞMEYLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR'Askerin ve güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliği için mücadele ederken, kendilerinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı şehircilik ilkeleri ve manifestosuna uygun şekilde gece gündüz demeden çalıştıklarına işaret eden Bakan Murat Kurum, "Şehirlerimizin yaşam kalitesi, milletimizin yaşam kalitesi adına da projeler üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz. Bugün gerek dünyada, gerekse ülkemizde konuşulan konuların başında şehirleşme gelmektedir ve bu anlamada şehirleşmelerde baktığınızda da hem genç nüfusumuzun artışı, hem köyden kente göçler sebebiyle şehirleşme nüfusu yüzde 92 oranlarına gelmiştir. Siz tabii baktığınızda bu oranlar çerçevesinde, şehirleşme oranının artması, köyden kente göçün artması çarpık kentleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Baktığınızda 1950'li yıllardan itibaren uğraşmış olduğumuz o çarpık kentleşmeyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Çok yol kat ettik. Toplu Konut Dairesi Başkanlığı'yla 850 bin konut ürettik. İşte mekânsal strateji planını hazırlıyoruz. Tüm ülke genelinde artık sanayi alanlarımızın, turizm alanlarımızın, tarım alanlarımızın doğru alanlarda yol alması amacıyla inşallah bu süreçleri de kararlı bir şekilde yürütüp hem çarpık kentleşmeyle mücadele edeceğiz hem de diğer taraftan şehirlerimizin yeni planlarında, yeni imarlarında az katlı yatay mimarimizi ruhumuza, kültürümüze, tarihimizin, o ecdadımızın bize bıraktığı değerlere uygun şekilde şehirleşme örnekleri göstereceğiz" diye konuştu.'İMAR DİSİPLİNİMİZİ YENİDEN TESİS ETMEK ZORUNDAYIZ'Hızlı nüfus artışı nedeniyle şehirlerde iklim değişikliği, çevre kirliliği, kimliksiz mimari, ulaşım problemleri ve çarpık yapılaşma gibi derinleşen sorunlar yaşandığına işaret eden ve tüm dünyada bu sorunlar için çözüm arandığına vurgu yapan Bakan Kurum, şöyle devam etti:"Bugün ihtiyacımız olan şey medeniyetimizin değerlerine uygun, mahalle kültürünü yaşatan, az katlı, yatay şehirleşmedir. Denizden kot alma sürecini başlattık. Artık, arazilerde en düşük kottan kot vermek suretiyle de o bina yükseklilerinin de ön görmediğimiz yeni alanların çıkmasına da açıkçası müsaade etmiyoruz. Bu şehircilik vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda; imar disiplinimizi yeniden tesis etmek zorundayız, imar uygulamalarını sıkı bir şekilde takip etmek zorundayız. İnşallah bunu da sizlerle birlikte yapacağız. Şu anda 1100 olan imar denetçi sayımızı sizlerle birlikte 2100'e çıkartmış olacağız ve bu sayede inşallah 2100 denetçimizi şehirlerimize yapı yoğunluğuna ve deprem riskine göre 81 ilimizde görevlendireceğiz."'İMARA AYKIRI YAPILAŞMAYLA İLGİLİ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK'İstanbul'da 100'ün üzerinde, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla gibi metropol ve kaçak yapılaşmayla ciddi anlamda mücadele eden şehirlerde de şehrin ihtiyacına göre denetçiler olacağını aktaran Bakan Kurum, her an, 7/24 sahada olarak yeni ve muhtemel kaçak yapılaşmalara asla göz açtırmayacaklarını aktardı.Yapılan denetimler neticesinde imar barışına aykırı 4 bin kaçak yapı tespit ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, şöyle konuştu;"423 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Yine imar barışı kapsamında tüm Türkiye'de 3 milyon 122 bin yapı kayıt belgesi düzenledik. Bu belgelerden 9 bin 300'ünü imar barışına aykırı olmasından dolayı iptal ettik. 3 bin 300 yapının da yıkımını gerçekleştirdik. Her iki alanda da kaçak yapılaşmayla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Son dönemde Ayder'de, Uzungöl'de, Kapadokya'da, Salda'da ve en son Bodrum'da karşı karşıya kaldığımız imara aykırı yapılaşmayla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Ceza ve yıkım işlemlerini hızlı şekilde başlattık. Tüm bu süreci de vatandaşımızla paylaşarak kararlılığımızı gösterdik. Muğla'da imar mevzuatına aykırı yapılaşmalara yönelik 100 imar denetçimizle çalışmamızı yaptık. Havadan, karadan ve denizden yaptığımız denetimler sonucunda Bodrum'da 2100 bağımsız bölüm, 11 otel ünitesi ve 19 projede bulunan kaçak bölümleri belirledik, yıkım işlemlerini tamamladık. Ayder'de tüm ülkemizin vicdanını sızlatan, yaylamızda görüntü kirliliğine neden olan bütün salıncakları kaldırdık. Şimdi, Ayder'e gelen araçların tamamı için otoparkımızı da inşa ediyoruz. Böylece araçların Ayder'in doğal yapısına zarar vermesine mani olacağız. Salda Gölümüz ve çevresini 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan ettik. Salda'mızın etrafında bulunan tüm yapıları kaldırdık. Bu bölge için de hiçbir şekilde betona, asfalta, herhangi bir yapılaşmaya, tek bir çivi bile çakılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Tabii burada İstanbul'a özel bir başlık açmamız gerekiyor. İstanbul'da 352 bin yapı kayıt belgesi düzenledik. 8 bin 963 imar barışına aykırı yapı tespit ettik. Yapı kayıt belgelerinin iptal süreçlerini başlattık."'YIKIM MASRAFLARI İLGİLİ İDARELERİN VERGİ PAYLARINDAN KESİLECEK'TBMM'de imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında birçok yeni düzenleme üzerinde çalışıldığına işaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti:"Meclisimiz tarafından yapılacak bu düzenlemelerle birçok sorunun kaynağı olan parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne tamamen geçiyoruz. Yine aynı düzenlemelerle planlamada şeffaflığı sağlamak amacıyla, imar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçiyoruz. Yıllardır süregelen ilan askı usulünü köklü bir şekilde değiştiriyoruz. Yine meclisimizin yapacağı düzenlemeyle kanun yürürlüğe girdikten sonra ruhsatsız başlayan, ruhsat eklerine aykırı yapıların, kaçak yapıların tapu kayıtlarına; bu yapıların satılamayacağı ve kiralanamayacağına ilişkin şerh konulacak. Bu sayede kaçak yapılarla mücadelemizi çok daha etkin ve verimli bir noktaya taşımış olacağız."Aynı çalışmalar kapsamında köylerde yaşanan gelişi güzel yapılaşmanın da önüne geçtiklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:"Bundan sonra köylerimizdeki tüm inşaat faaliyetlerinde izin ve proje onayı şartını getiriyoruz. Kaçak yapıları yıkmakla görevli idareler bu görevini yerine getirmediklerinde bakanlığımız bu yapıları yıkacak ve yıkım masrafları da yüzde 100 fazlasıyla ilgili idarelerin genel bütçe vergi paylarından kesilerek tahsil edilecek. Bundan böyle kimse plan değişiklikleriyle imar rantı sağlayamayacak. Yapacağımız düzenlemeyle planlar kişisel taleplere göre parsel bazında değil, bölgenin ihtiyaçları baz alınarak ada bazında yapılabilecek. Ayrıca ada bazında yapılan planlamalarda ortaya çıkacak değer artışları kişilere değil kamuya verilecek. Böylece haksız nitelikteki imar rantına yönelik haksız kişisel taleplerin önüne geçilmiş olacak. Yine halihazırda imar kanununda farklı bölgelerde imara aykırı aynı sınıftaki her yapıya bölge veya gelişmişlik farkı gözetilmeksizin aynı ceza uygulanıyor. Metropol şehirdeki imara aykırı yapı ile Anadolu'nun ücra bir köşesindeki aynı sınıftaki imara aykırı yapıya aynı ceza uygulanıyor. Yapacağımız düzenleme ile emlak vergisi değerini esas alan cezalandırma sistemiyle daha adil bir sisteme geçiliyor."