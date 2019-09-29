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Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (4)

BAKAN UYARDI, YIKIM ERKEN BİTTİ Bodrum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, saat 16.00'ya kadar yıkımının bitirilmesini istediği çalışma, tamamlandı. Şirket yetkilileri, Bakan Kurum'la görüştükten sonra işi hızlandırıp,...

GENEL 29.09.2019, 10:03

BAKAN UYARDI, YIKIM ERKEN BİTTİ

Bodrum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, saat 16.00'ya kadar yıkımının bitirilmesini istediği çalışma, tamamlandı. Şirket yetkilileri, Bakan Kurum'la görüştükten sonra işi hızlandırıp, Yalıkavak Mahallesi'ndeki 'Eepique İsland' villa projesinin imara aykırılık olan bölümlerinin yıkımını saat 15.30'da tamamladı.

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