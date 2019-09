Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (3)

'YIKIM İŞLEMLERİ SÜRATLİ BİÇİMDE GİDERİLECEK'



Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyıdan imara aykırı inşaatları inceledi. Bakan Kurum, denizdeki inceleme sonrası karaya çıkarak Yalıkavak Belediye Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Bugüne kadar geçen süreçte yapılan kontrollerdeki tespitlere değinen Bakan Kurum, "Toplam 11 otel, 19 proje için tebligatlarımızı gerçekleştirmiş olduk. Yıkım işlemleri başlatıldı. 19 projede, 2100 bağımsız bölüme ilişkin yıkım işlemleri süratli biçimde giderilecek. En yakın zamanda da imara uygun hale getirilecektir" dedi.



'FİRMALARA 20 MİLYON LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI'



Bodrum'un tüm sahil kesiminde inceleme gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu anlamda Muğla'nın 9 ilçesinde 30 gündür denetimler sürüyor. Türkiyemizde imar barışına uymayan, 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını yıkmış durumdayız. Kararlı bir şekilde 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz. Bizim 'uçan göz' diye tabir ettiğimiz emniyetin helikopteriyle ve Sahil Güvenliğimizle havadan, karadan ve denizden ne kadar kaçak yapı varsa tespitleri yapıyoruz. Müfettişlerimiz ilgili yüklenicilere, kaçak yapılarla ilgili tespitleri bildiriyorlar. Buna müteakip de kendilerinin kaldırmasını bekliyoruz. Ayderimizi de Uzungölümüzü de, Bodrumumuzu da koruyacağız. Firmalara 20 milyon lira cezai işlem uygulandı. Yıkım esnasında devletimizin harcayacağı her bir kuruş da kendilerinden talep edilip, alınacaktır. Şu an itibariyle 750'ye yakın yapı- kayıt belgesini iptal ettik. Aralık 2018 öncesi ve sonrasında, uydu görüntülerimiz var. İki uydu görüntüsünü çakıştırıyoruz. Bu görüntülere uymayan yapılara ilişkin de gerekli işlemi yapacağız."



İSTANBUL DEPREMİYLE İLGİL ÇALIŞMLARI ANLATTI



AFAD'ın verilerine göre İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depreme de değinen Bakan Kurum, "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, bakanlığımızın birimleri hemen harekete geçti. 34 ilden toplam 270 arkadaşımız sahada hasar tespit çalışmalarına depremden hemen 1 saat sonra başladı. Şu an sahada, 270 arkadaşımız çalışıyor. Bugün saat 09.00 raporuna baktığımızda, toplam 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda. Bu ihbarlara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyorlar. Yapılan 213 binanın inceleme sonucuna göre 20 sivil binamız ağır hasarlı, 58 sivil binamız az hasarlı. Dün okullarımızı incelemiştik. 14 okul için eğitime ara verildi. Arkadaşlarımız detaylı şekilde incelemelerini yapıyor. Hafta sonu itibariyle 14 okuldaki detaylı incelememiz bitecek. Az hasarlı binalara ilişkin süreci kendilerine tebliğ edeceğiz. Kentsel dönüşümün önemini vurgulamak istiyorum. Hem yapmış olduğumuz yapı denetim düzenlemesi, hem deprem yönetmeliği, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz' dediği seferberlikle, TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik projelerle birçok projeyi gerçekleştirdik. Bugün 5.8 deprem yaşanıyor ve bu depremde bu kadar az hasar da görüyorsak, bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların da katkısı vardır. Kentsel dönüşümü kararlı şekilde yürüteceğiz."



'BİNALARINDA HASAR OLANRLARA YURT, OTEL GİBİ HİZMETLERİ DE KAYMAKAMLIK ELİYLE VERİYORUZ'



Bakan Kurum, bir gazetecinin hasarlı binalardaki vatandaşlara ne olacağı sorusu üzerine, "Hasarlı binalarda oturulmaması noktasında, vatandaşlarımızın iskan edilecekleri yurt, otel gibi hizmetleri de kaymakamlık eliyle veriyoruz. Hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmadık, bırakmayacağız. Güçlendirme yapılacaksa da bunu bildiriyoruz. Güçlendirmenin de önünü açacağımız düzenlemeyi Meclisimize göndereceğiz. Güçlenme ihtimali olmayan binalar tebliğ edilerek, yıkımları gerçekleştirilecek. Biz de devlet eliyle, güvenli bir biçimde kentsel dönüşüm sürecini yöneteceğiz" dedi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait teknedeki incelemelerin ardından Yalıkavak Marina'da inen Bakan Kurum, kendisi karşılayan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile selamlaşarak, şakalaştı.





Cavit AKGÜN- Mehmet Can Meral- Aykut KURT / BODRUM (Muğla), ()