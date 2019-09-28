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Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (2)

'YIKIMINI BİTİR, BİZ GİRMEK ZORUNDA KALMAYALIM' Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekne ile kıyıdan imara aykırı inşaatları inceledi. Yalıkavak Mahallesi'nde...

GENEL 28.09.2019, 14:50
Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (2)

'YIKIMINI BİTİR, BİZ GİRMEK ZORUNDA KALMAYALIM'
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekne ile kıyıdan imara aykırı inşaatları inceledi. Yalıkavak Mahallesi'nde yıkımı gerçekleşen 'Eepique İsland' villa projesini denizden inceleyen Bakan Kurum, firma yetkilisiyle telefonda görüştü. Bakan Kurum, firma yetkilisine, "Oralarda tedbirinizi alın ve kimse kalmasın. Saat bire yirmi var (12.40). Saat dörde kadar(16.00) yıkımını bitir. Yoksa, biz girmek zorunda kalmayalım. Ben geleceğim, geldiğimiz zaman burası bitmiş olsun. Aheste aheste, oyalana oyalana iş yapıyorlar" dedi.

Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), ()
FOTOĞRAF

 

 

 

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