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Bakan Kurtulmuş'un Mardin ziyaretinde çatıdan düşen polis şehit oldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 12 Mart'taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan özel harekât polisi Kubilay Karaman (28), bugün sabaha karşı şehit oldu. Mardin'e 12 Mart'ta gelen Kültür...

Bakan Kurtulmuş'un Mardin ziyaretinde çatıdan düşen polis şehit oldu
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 12 Mart'taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan özel harekât polisi Kubilay Karaman (28), bugün sabaha karşı şehit oldu.
Mardin'e 12 Mart'ta gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un açılışını yaptığı Müze Müdürlüğü çatısında güvenlik önlemi kapsamında görevli özel harekât polisi Kubilay Karaman, bir anda dengesini yitirerek yere düştü. Ağır yaralanan ve Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Karaman, bugün sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Erzurumlu olduğu belirtilen Şehit Polis Kubilay Karaman için bugün Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği öğrenildi.

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