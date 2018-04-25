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Bakan Kurtulmuş'un Mardin ziyaretinde çatıdan düşen polis şehit oldu (2)

ŞEHİT POLİS MEMURU TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI Kültür, Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 12 Mart'taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekât polisi...

Bakan Kurtulmuş'un Mardin ziyaretinde çatıdan düşen polis şehit oldu (2)

ŞEHİT POLİS MEMURU TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Kültür, Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 12 Mart'taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekât polisi Kubilay Karaman için Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi. Vali Mustafa Yaman, Emniyet Müdürü Hasan Onur, şehidin silah arkadaşları ile ailesinin katıldığı tören, şehidin cenezesinin katafalka konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ile devam eden törende şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek, şehit polis için dua ederek helallik istedi. Şehit cenazesi, duaların okunmasının ardından defnedilmek üzere Erzurum'a uğurlandı. Şehit cenazesinin tören alanına gelmesi sırasında gözyaşlarına boğulan şehidin ailesini Vali Mustafa Yaman teselli etmeye çalıştı. 

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