Bakan Kurtulmuş: Geçmişte olduğu gibi bugün de oynanan oyunları bozacağız

İhsan YALÇIN-Güven USTA/İSTANBUL,()-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu aziz millete diz çöktürmek isterler. Bu aziz milleti yolundan geri çevirmeye çalışırlar. İşte biz de milletçe kenetlenerek, bir araya gelerek, el ele, gönül gönüle geçmişte olduğu gibi bugün de oynanan oyunları bozacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, restorasyonu tamamlanan, 2. Abdülhamid, Sultan 2. Mahmud ile Sultan Abdülaziz'ın kabirlerinin bulunduğu Cağaloğlu'ndaki türbenin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Numan Kurtulmuş, "Geçmiş dönemlerde maalesef bizim tarihi eserlerimizin önemli bir kısmı ihmal edildi, bir kısmı yüzüstü bırakıldı, bir kısmının yeri, izi dahi unutuldu. Ama Allah'a çok şükür, son yıllarda Türkiye'deki bu tarihi eserlerimizin, hatta yurt dışındaki tarihi eserlerimizin hepsinin peşine gidiyoruz. Atalarımızın ayak izlerinin olduğu her yerde oradaki eserleri yeniden onarmaya çalışıyoruz" dedi.

"KIZIL SULTAN OLARAK GÖSTERİLMEYE GAYRET EDİLMİŞ"

"Elimizden geldiğince dünyanın dört bir tarafındaki Osmanlı'nın ayak izlerini sürmeye gayret ediyor ve onları yeniden bugünün insanlarıyla buluşturuyoruz" diyen Kurtulmuş, "Burada yatmakta olan Sultan Abdühlamid Han Hazretleri, Sultan Abdülaziz ve Sultan 2. Mahmud da Osmanlı cihan devletinin en önemli dönemlerinden birisine şahitlik etmiş, hele Sultan Abdülhamid bugün yaşadığımız dünya şartlarından daha ağır şartlar içerisinde koskoca cihan devletini 33 sene yöneterek dünyada etkili bir ülke olarak varlığımızı sürdürme mücadelesi vermiştir. Tabiri caizse bugüne benzer bir beka ve istiklal mücadelesini veren Osmanlı tarihinin önemli şahsiyetlerinden birisidir. Ama ne yazık ki, Osmanlı tarihinin unutulmak istenen isimlerinden birisi de Sultan Abdülhamid Han olmuştur. Yıllarca tarih, bir takım tarafgirlikler altında anlatılmaya ve öğretilmeye çalışılmış Sultan Abdülhamid Han da onu ve Osmanlı Devleti'ni yıkmaya çalışanların öğrettiği tarih perspektifinden bakılarak, Kızıl Sultan olarak gösterilmeye gayret edilmiştir. Halbuki biz bütün köklerimizle birlikte büyük bir devletiz" diye konuştu.

"BİZ BÜYÜK BİR MİLLETİZ"

"Bu aziz milletin başına yakın ve uzak tarihimizde nice zorluklar, felaketler gelmiştir. Biz nice sınavlardan geçmiş olan büyük bir milletiz" diyen Bakan Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Ortadoğu'da karşılaştığımız, bu coğrafyada olaylara baktığımızda Abdülhamid Han'ın döneminde yaşananlarla, bugünkü yaşananlar arasında hiçbir fark yoktur. Amaç aynıdır, hedef aynıdır. Bu aziz millete diz çöktürmek isterler. Bu aziz milleti yolundan geri çevirmeye çalışırlar. İşte biz de milletçe kenetlenerek, bir araya gelerek, el ele, gönül gönüle geçmişte olduğu gibi bugün de oynanan oyunları bozacağız. Allah'ın izniyle yeniden büyük ve güçlü bir millet olarak dünyada sözümüzün de çok daha güçlü olduğu günleri göreceğiz. Allah bu millete zeval vermesin. Şuanda bu milletin istiklali ve istikbali için Afrin'de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli subaylarımıza, Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah kolaylık versin. Cenab-ı Allah onları görünmez ordularıyla desteklesin" ifadesini kullandı.

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