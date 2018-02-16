Bakan Kurtulmuş: Esas meselemizin bu ülkenin yeniden milli kültürel bağımsızlığını kazanması olduğu aşikardır

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen 4. Kısa Film Yarışması gala ve ödül törenine katıldı.Eğitim-Bir-Sen 4. Kısa Film Yarışması için Şişli'de bir otelde gala ve ödül töreni düzenlendi. 20.00'de başlayan törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikalılar ve aralarında oyuncu ve yönetmenlerin olduğu konuklar katıldı. Program Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ile başladı. Ardından geçtiğimiz yıllarda ödül kazanan kısa filmlerden kesitler izleyiciyle buluştu.

"SİNEMA SANATINA CİDDİ BİR DESTEK VERİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ödül töreninden önce bir konuşma yaptı. Kurtulmuş, "Türkiye'de sinema sanatına bakanlık olarak ciddi bir destek veriyoruz. Bu destekler sonucunda 2017 yılında 150'nin üstünde yerli film üretildi. Bu rakamın 2002 yılında 36 civarında olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Burada teşvikler sürdüğü sürece nitelikli filmlerin artışının olması kaçınılmazdır. Yerli film izleme bakımından biz Avrupa birincisiyiz. Bu fevkalade önemli bir gelişmedir. Dizi filmleri bakımından ise ABD'nin arkasından dünya ikincisi olan bir ülkeyiz. Biz sinema alanında genç nesillerimizi teşvik ettikçe çok daha güzel sonuçlar almayı başaracağız" diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin esas meselesinin milli kültürel bağımsızlığını kazanması olduğuna dikkat çekerek, "Bu ülkenin kültürde, sanatta, edebiyatta hatta düşünce hayatında hatta siyaset hayatında ve ekonomi dünyasında son iki asırdır en temel meselesi milli kültürel bağımsızlığı elde etme meselesidir. Türkiye'nin Tanzimat'la birlikte devam eden esas çatışması budur. Konular değişebilir, aktörler değişebilir, günün getirmiş olduğu öncelikler değişebilir ama esas meselemizin bu ülkenin yeniden milli kültürel bağımsızlığını kazanması olduğu aşikardır" ifadelerini kullandı.

Bakan Numan Kurtulmuş, "Hiç bir millet kendisine ait olmayan bir tahayyül dünyası üzerinde bir tasavvur oluşturamaz. İşte bu memleketteki iki asırlık acıklı serüvenimizin en hazin yanı burasıdır. Bize ait olmayan bir zihin dünyasının hayalleri üzerinden bize ait olmayan bir sonucu tasavvur olarak ortaya koymaya gayret ettik. Çok şükür şimdi bundan uzaklaşmaya başlıyor, kendi köklerimiz üzerinde kendi hayal dünyamızı kuruyor ve ona uygun tasavvurlarımızı ortaya koyuyoruz. Ben bu çerçevede bu milletin yeniden kökleriyle buluşmasının bizim neslimiz için çok önemli bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Eğer düşüncede, sanatta, edebiyatta bu buluşmayı sağlayamazsak inanın ki teknolojide de, sanatta da, ekonomide de, siyasette de dünya milletleriyle yarışmamız mümkün olmayacaktır" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Bakanın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Eğitim temalı düzenlenen yarışmanın jüri başkanlığını yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı seçici kurulun 276 film arasından finale kalan 14 filmi değerlendirdi. Yarışmada, birincilik ödülünü Mutlu Kurnalı'nın yönettiği "Misket", ikincilik ödülünü Nizamettin Kars'ın yönettiği "Dedemle bir gün", 3'üncülük ödülünü ise Mesude Samur'un filmi "Word" aldı. Mehmet Akif İnan özel ödülüne "Bereket" filmi ile Mehmet Nişancı layık görülürken, Erol Battal teşvik ödülünü ise Muhammet Emin Altunkaynak, "Teferruat" isimli eseri kazandı.

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