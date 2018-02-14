Bakan Kurtulmuş: Bu oyunu oynayanlar diz çökmüş olduğunu görecekler

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Zamanın Kudüs'ü, Kudüs'ün zamanı' adlı dramatik sahne gösterisine katıldı. Programda ayrıca, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in de aralarında bulunduğu birçok davetli hazır bulundu.

"BİZİM İÇİN FİLİSTİN DAVASI VAROLUŞSAL BİR MESELEDİR"

Programın açılışında bakan Kurtulmuş bir konuşma yaptı. Filistin davasının önemine dikkat çeken Kurtulmuş, "Filistin davası, ya da Kudüs davası bizim için sadece zamanın şartları içinde gelişen, önümüze konulan bir siyasi dava değildir. Filistin davası bizim için, hele Osmanlı'nın torunları olan bizler için; inancımızın, gönlümüzün, zihnimizin bir parçasıdır. Bizim için Filistin davası, varoluşsal bir meseledir. Bu millet, Filistin davasına olan bağlılığını kıyamete kadar gösterecek ve Filistin davasına kıyamete kadar sahip çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"OYUN AYNI OYUN"

Kurtulmuş, Türkiye üzerine terör örgütleri vasıtasıyla oyun oynandığını ve ülke olarak bu oyunları bozacaklarını belirterek, "Osmanlı devletini diz çöktürmek için oyun oynayanlar, yaklaşık bir asır evvel hangi oyunları yaptılarsa, bugün de aynı oyunları yapıyorlar. Bugün de, Osmanlının devamı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin diz çökmesi için her türlü saldırıyı, her türlü tertibi ortaya koyuyorlar. Dün Sultan Abdülhamid Han'ın karşısına bir şekilde çıkıp yolunu kesmeye çalışanlar, bugün Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne çıkıp onun yolunu kesmeye çalışıyorlar. Oyun aynı oyun. Dün bazı terör örgütleriyle yaptıkları oyunları, bugün de DEAŞ'ın, PKK'nın ve PYD'nin eliyle yapmaya devam ediyorlar. Bu oyunu bozacağız. Bu oyunu oynayanlar, oyunu oynadıkları terör örgütlerinin yakında diz çökmüş olduğunu görecekler. Mahcup olacaklar ve Türkiye'ye karşı oyun oynanmayacağını çok açık bir şekilde göreceklerdir" diye konuştu.

"CENAB-I ALLAH'TAN BU DÜNYADAN ŞEHİT OLARAK GÖÇMEYİ NASİP ETMESİ İÇİN DUA EDİYORUM "

Bakan Kurtulmuş, "Afrin'de mücadele eden bütün Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'ın görünmez ordularıyla yardım etmesini diliyorum. Allah ordumuzu, milletimizi muzaffer kılsın. Afrin hadisesinde şehit düşen bütün kardeşlerimize yürekten rahmet diliyor, Cenab-ı Allah'tan bütün şehitlerimizi cennette Hazreti Hamza ve Hazreti Hüseyin efendimizle birlikte haşretmesini temenni ediyorum. Bizlere de Cenab-ı Allah, hayatımızı şehit olarak bitirerek, bu dünyadan şehit olarak göçmeyi nasip etmesi için dua ediyorum" dedi.

Bakan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından hazırlanan eser gösterildi.

