Bakan Kurtulmuş, Bağcılar’da kadın kursiyerlere sertifika verdi

İSTANBUL, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde katıldıkları kursları başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlere sertifikalarını verdi. Bakan Kurtulmuş, Bağcılar’da kadınların son yıllarda önemli imkanlara kavuştuklarını ifade etti.



Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nde düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın elinden aldı.



Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’ndeki törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar’da kadınların son yıllarda önemli imkanlara kavuştuklarını ifade etti. Kurtulmuş, kadınlara yönelik önemli imkanları hazırlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya ve eğitimlere katılan tüm kursiyerlerin düzenlenen kurslara ruh kattıklarını da belirterek teşekkür etti.

“TÜRKİYE DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTI”

24 Haziran seçimlerine de değinen Kurtulmuş, milletin iki asırdır hak, özgürlük, siyaset, sanat olmak üzere hemen her alanda mücadele verdiğini ifade etti. Bu süreçte verilen mücadelede milletin yanında yer alan kadronun kazandığını kaydeden Kurtulmuş, Türkiye’nin hemen her alanda önemli gelişme kaydettiğini ifade etti. Türkiye’nin artık kendi silahını üretmede devrim niteliğinde adımlar attığını ve insansız hava araçlarını üretebilecek seviyeye ulaştığını anlatan Kurtulmuş, “Türkiye artık yüzde 65 kendi silahını üretebiliyor” dedi.

68 yıllık çok partili dönemde önemli mücadeleler verildiğini dile getiren Kurtulmuş, “Darbeler oldu. Partiler kapatıldı. Siyasi aktörlere siyasi yasaklar getirildi. 15 Temmuz’da önce iç savaş sonra da ülkeyi işgal planı yaptılar. Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletimizin cesareti ile Türkiye kazandı. Darbeciler kaybetti” diye konuştu.



“AİLE ORTAMINDA KURS VERİYORUZ”



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Mutlu Yuva ve Huzurlu Toplum” diyerek yola çıktıklarını ifade etti. Çağırıcı, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi ile kadınlara, Engelliler Sarayı ile engellilere, Gençlik Merkezi ile gençlere yönelik kurslar verdiklerini belirtti. Çağırıcı, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte meslek öğretme konusunda kurslar düzenlediklerini de sözlerine ekledi. Çocukların okul dışındaki vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için 16 Bilgi Evi’ni hizmete sunduklarını söyleyen Çağırıcı, 42 bin öğrenciye eğitim verdiklerini anlattı. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde açıldığı günden bu yana aile ortamında eğitim verdiklerini de vurgulayan Çağırıcı, sertifika almaya hak kazanan 500’ün üzerindeki kadın kursiyeri tebrik etti.

Programın ilerleyen anlarında Bakan Numan Kurtulmuş ve Başkan Çağırıcı 2017-2018 Eğitim ve Öğretim döneminde katıldıkları 124 kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler adına 20 kursiyere sertifikalarını verdi.

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