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Bakan Koca: LÖSANTE Hastanesi'nin kullanılması için tüm imkanları kullanacağız

ANKARA, () - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yapımı 2015'te tamamlanan ancak tamamına ruhsat verilmediği için tam kapasite çalışamayan LÖSANTE Hastanesinin kullanılması için tüm imkanların kullanıldığını söyledi.  TBMM Plan ve Bütçe...

GENEL 13.11.2019, 22:54

ANKARA, () - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yapımı 2015'te tamamlanan ancak tamamına ruhsat verilmediği için tam kapasite çalışamayan LÖSANTE Hastanesinin kullanılması için tüm imkanların kullanıldığını söyledi. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca LÖSEV'le ilgili soruları da cevaplandırırken, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinin özel bir hastane olduğunu ve özel sağlık kuruluşları yönetmeliğine tabi olduğunu dile getirdi. Hastane için 50-100 yatak talebinde bulunulduğunu, ancak 75 yatak için izin verildiğini belirten Bakan Koca, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, özel bir hastane, yani Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne tabi bir hastane. Daha sonra bu hastane için bir poliklinikten 50 veya 100 yatak talebinde bulunulmuş, ön izin. Buna 75 yatak olarak izin verilmiş. Lösemi hastaları için kurulan bir hastane olduğu için. Talepleri 50 ve 100 arası istenen ama o dönemde 75 yatak olarak ruhsatlandırılan. Bunun üzerine benim Bakanlığımdan sonra 400 yatak talebi olduğunu gördüm. 75 yatağa izin verilmiş. 400 yatağın sadece 60 tanesi lösemi hastaları için ayrılmış, bakın bunun altını çiziyorum. 400 yatak lösemi hastaları için değil, 400 yatağın sadece 60'ı lösemi hastaları için ayrılmış ve 60'ın da 25'i kullanılıyor, toplamda 75 yatak olarak ruhsatlandırılmış. Bakanlığımdan 5-6 ay sonra burada bir milli servet, bir şekilde burası yapılmış. Bir radyoterapi cihazı da alınmış ama yaptığımız uygulamanın da başka özel hastanelere örnek olmaması ama bunu çözmemiz gerektiğini düşünerek bir yazı yazdım." 

Bakan Koca, "Eğer siz bir kamu hastanesi gibi SGK'ye fatura ederek ama vatandaştan hiçbir para almadan katılım payları dışında mevzuat neyse fark ücretinden bahsediyorum. Fark ücreti almadan bu hizmeti yapmayı taahhüt ederseniz ben bu noktada bunu tekrar değerlendiriyor olacağım." sözlerini içeren bir mesaj verdiğini belirtirken, "Gelen cevap 165 doktor istiyorum. Doktorlar sıralanarak, 400 yatak, radyoterapi, bir sürü cihazlar falan sıralanarak. Ben bunun üzerine ve artı şikayetler var. Ücret alındığına dair. Girin şikayetim.com'a. Lösemi ve diğer hastalarından para alındığına dair şikayetleri şimdi girin görürsünüz." dedi.

'YATAKLARIN 25'İ LÖSEMİ HASTALARINA AYRILMIŞ'

Koca, lösemi hastaları istismar edilerek, Bakanlıktan taleplerde bulunulduğunu söyledi. Hastaneden gelen talepler üzerine bakanlık çalışanlarını denetime gönderdiğini belirten Koca, şunları söyledi:

"Benim orada esas derdim, 60 lösemili hasta için. Çünkü lösemi hastaları için zaten fark ücreti alınmıyor. 'Buna rağmen lösemi hastaları için kullanılacaksa 60 yatak gerçekten var mı onu bir görün, hastaneyi bu anlamda genel bir değerlendirin, fark ücreti alıp almadığını da denetleyin' dedim. Gelen tablo, 25 yatağın kullanıldığı, 60 yatak için yer ayrıldığı ama hastalardan da 280-400 lira arasında ücret alındığı. Ameliyat ve benzeri işlerden zaten alınıyor. Ben poliklinikten bahsediyorum. Bu tespit de var. Sorunu da çözmek istiyorsunuz."

Bakan Koca, LÖSEV için 25 kontenjanın 60 olarak kullanılması ve kalan 40 yatağın da diğer hastalara kullanmak şartıyla 100 yatağa çıkarıldığı yazısının yazıldığını da kaydetti. Koca LÖSEV'de anjiyo cihazının olduğunu ve anjiyo için de izin verildiğinin altını çizdi.

Koca, eğer lösemili hastalar için kullanılan yatakların dolması halinde buna rağmen talebin olması durumunda bakanlığın tekrar değerlendirileceği mesajının LÖSEV'e iletildiğini, istenilen tek şartın 'Hastalardan fark almamak' olduğunun da vurgulandığını söyledi.

Söz konusu hastanenin lösemili hastalar için kullanılması için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen Koca, "İstismar edilerek 'lösemi hastaları' denip diğer hastalardan ücret ve fark alarak özel hastane gibi işletme mantığının asla olmaması ve buna izin vermeyeceğimizi burada tekrar söylüyorum ama lösemili hastalar için ama sonuna kadar" açıklamasında bulundu.

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