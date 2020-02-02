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Bakan Koca: Virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük çaba sarf ediyoruz

GENEL 02.02.2020, 17:38
Bakan Koca: Virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük çaba sarf ediyoruz
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakanın olmadığını söyledi. Koca, "Virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Her türlü tedbiri ve gelişmeyi şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaştık, bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.
'Koronavirüs Bilim Kurulu', 6'ncı toplantısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Koca, alanında uzman bilim insanlarından oluşan Bilim Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Bakanlığın, Bilim Kurulu'nca yapılan uyarılar konusunda tüm tedbirleri titizlikle hayata geçirdiğini söyleyen Koca, "Türkiye olarak geçmiş tecrübelerimiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde bu konuda en önce harekete geçen ülkelerden biriyiz. Hastalığın çıkış noktasının Çin'in Wuhan kenti olduğunu biliyoruz. Şu anda kadar Çin'de görülen vaka sayısı 14 bin 628'e ulaşmıştır. Bu vakaların 348'i tedavi edilebilmiş, 305'i ise hayatını kaybetmiştir. Başta Uzak Doğu olmak üzere hastalık 26 ülkede görülmüştür. Çin dışındaki ülkelerde görülen hasta sayısı şu an itibarıyla 177 olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü Filipinler temsilcisinin açıkladığına göre, Filipinler'de bir Çin vatandaşı kaybedilmiştir. Hastanın bulaştığı kişiler arasında 15 yaş altında şu ana kadar bildirilen bir vaka bulunmamaktadır. Ölümler ise daha ziyade 65 yaş üstü kişilerde görülmektedir" diye konuştu. 
'18 NUMUNE NEGATİF ÇIKTI'
Bakan Koca, Türkiye'de şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakanın olmadığını belirterek, "Dün Ulusal Viroloji Laboratuvarı'mızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu da negatif çıkmıştır. Özellikle virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük gayret gösteriyoruz. Her türlü tedbiri ve gelişmeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaştık, bundan sonra da devam edeceğiz. Türkiye olarak önceliğimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve refahı için seferber etme anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi. 
'14 GÜN BOYUNCA TAKİP EDİLECEKLER'
Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte dün başarılı operasyon gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Koca, şunları söyledi:
"Çin'den tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirinde hastalık belirtisi söz konusu değildir. Bilim Kurulu'muzun önerileri doğrultusunda tecrübeli sağlık ekimizle takip ediyoruz. Aslında tahliye edilen kişiler uzun süredir Çin'de olup izole durumundaydılar. Sağlıklı olduklarından büyük oranla emin olmakla birlikte riski sıfırlamak için bilim kurulunun önerileri doğrultusunda onları 14 gün boyunca hastane ortamında takip edilmesine karar verildi. Bu süre sonunda normal günlük hayatlarına döneceklerdir. Bu amaçla organize ettiğimiz hastanemizde vatandaşlar, sağlık personeli ve uçak mürettebatı dahil uçaktaki herkes hastanemizde takip edilmektedir. Şu ana kadar hepsinin sağlık durumları iyidir ve herhangi bir hastalık bulgusu da yoktur. Her gün düzenli olarak toplanan Bilim Kurulu'muz gelişmeleri yakından takip ediyor, yeni bilgiler ışığında oluşan görüşleri ve önerileri hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızı da bugüne kadar olduğu gibi sürekli güncel bilgilerden haberdar etmeye devam edeceğiz."

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