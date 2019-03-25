Bakan Koca ve Yıldırım öğrencilerle buluştu, Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi

İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. ‘Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ başlıklı programda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile birlikte öğrencilerin sorularını cevaplayan Yıldırım’a, İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosu kararıyla fahri doktora unvanı verildi.

KOCA: BUGÜNÜN GENÇLERİ YARINKİ TÜRKİYE’NİN KURUCULARIDIR

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Kunter’in moderatörlüğünde gerçekleşen programda konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, kurucusu olduğu İstanbul Medipol Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Erdemli toplumu ve kâmil insanı oluşturabilmek için ilk önce eğitimden başlanması gerektiğini ifade eden Bakan Koca şöyle dedi:

İ"lköğretimde kalp terbiyesi, ortaöğrenimde ahlak terbiyesi, yükseköğretimde ise uzmanlaşma esastır. Bu uzmanlaşma, sadece meslek edinmeyle sonuçlanan teknik kazanımlar değildir; kültürel ve düşünsel anlamda bir kimlik inşası ile olur. Üniversiteler bilginin üretildiği mekanlar olduğu kadar bu değerlerin oluşumunda ve aktarımında da rol alırlar. Sadece bilgi değil kültür de üniversitede toplanır, merkezileşir ve orada işlenir. Mabet milletin kalbi ise üniversite beyni demektir. Kanaatimce üniversite özgür ve analitik düşüncenin kültür ortamı olduğu kadar, sorumlu birey bilincinin de yeşerdiği yerdir. Rahmetli Nurettin Topçu’nun ifadesiyle bu ruhla yetişen gençlerimiz yarınki Türkiye’nin kurucularıdır.”

YILDIRIM: “SPOR MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ OLACAK”

Sağlık Bakanı Dr. Koca’nın konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, gençlerin kendisi için enerji kaynağı olduğunu söyledi. Seçim kampanyasını hazırlayan kişilere gençlerle kendisini sık sık buluşturması konusunda talimat verdiğini belirten Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda İBB’ye ait spor merkezlerinin öğrencilere ücretsiz olacağı müjdesini verdi. Yıldırım şöyle dedi:

“Siz gençler memleketin geleceği için çok önemlisiniz. Düşünün ki bir maraton koşusundayız. Her bir dünya devleti bir koşucu. Türkiye’nin bayrağını elimizden alıp bir sonraki nesle taşıyacak atletler sizsiniz. Eğer o bayrak düşerse Türkiye düşer. 15 Temmuz gecesi o alçaklar, FETÖ’cüler ne yaptılar? Bayrağı indirmeye, ezanları dindirmeye, ülkemizin istiklalini, istikbalini karartmaya çalıştılar ama o gece gençlere ‘apolitik’ diyenler yanıldılar. Çünkü meydanlara en önce gençler indi. Alçaklara hak ettiği dersi en önce siz verdiniz. O geceyi yaşamış biri olarak söylüyorum; o gece Türkiye’nin ikinci kurtuluş savaşıdır. O gece milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, alçaklara hak ettikleri ders verilmiştir.”

“AKIL TERİ İLE ÇALIŞAN 500 BİN GENCE İŞ İMKÂNI SUNULACAK”

Genç istihdamının altını da çizen Yıldırım, belediye başkanı seçilirse 5 yıl içinde İstanbullu 500 bin gence iş imkânı sunacağını söyledi. Bayrampaşa’da bir teknoloji üssü kuracaklarını belirten Yıldırım, bu teknoloji üssünden bilim adamlarının ve yeni patent sahiplerinin çıkacağını ifade etti. Yıldırım: "Siz gençler, üniversite öğrencileri, hocalar, şirketler burada buluşacak, fikirlerini paylaşacak; akıl teri ile bilim ve teknoloji üreteceksiniz. Şirketler bu fikirleri değerlendirip bir ürüne dönüştürecekler. İşin özeti şu: ’Fikrini getir, yatırımı götür.’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri olan şirketler de bu girişimin ya yatırımcısı ya da müşterisi konumunda olacak." dedi.

“İSTANBUL ENDÜSTRİ 4.0’IN LOKOMOTİFİ OLACAK”

Dünyada Endüstri 4.0 çağının başladığını anımsatan Yıldırım, teknolojiye yönelik tüm çalışmalarını ‘İstanbul 4.0’ adı altında toplayacaklarını kaydetti. Yıldırım şöyle dedi:

"İstanbul 4.0 demek akıllı şehir yönetimi demektir. Akıllı şehir, bilgiyle ve teknoloji ile yönetmek demektir. İstanbul’da üretilen yoğun veriyi analiz edecek yeterince mühendis yok. Bu yüzden yeni dönemde siz gençlere ihtiyacımız olacak. Nesnelerin interneti kavramıyla başlayan Endüstri 4.0, gelişen bilişim teknolojileriyle, geleneksel sanayiyi ve hizmetleri bütünleştiren bir yaklaşım. Bugüne kadar alıştığımız bütün iş yapma biçimlerini, alışkanlıklarımızı, gündelik hayatımızın akışını baştan sona değiştirecek olan yeni bir sanayi devrimi. Daha önceki değişimlerden farklı olarak Endüstri 4.0’ın en önemli ham maddesi yetişmiş, eğitimli genç beyinlerdir. İstanbul buna öncülük edecek. İstanbul Türkiye’nin lokomotifidir. Bu işi İstanbul’da başarırsak tüm Türkiye’de başarırız.”

FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

Programın sonunda Yıldırım’a İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosu kararıyla fahri doktora unvanı verildi. Yıldırım’a doktora cübbesini giydiren Rektör Aydın, "Binali Bey’in soyadına yakışan bir şekilde yıldırım kararı aldık ve burada fahri doktora takdim ediyoruz” dedi. Binali Yıldırım ise marifetin iltifata tabi olduğunu kaydetti, doktora unvanı için Medipol’e teşekkür etti. Yıldırım programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

(FOTOĞRAF)