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Bakan Koca: Somali'deki terör saldırısında 6 Türk yaralandı
GENEL 18.01.2020, 15:19
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Somali’deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2’sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor. Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4'ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Somali’deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2’sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor. Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4'ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.
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