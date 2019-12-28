Bakan Koca: Mogadişu'ya 20 personel gönderiyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili, "Saldırıyı lanetliyor, Somali halkına başsağlığı diliyorum. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Somali’deki saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personellerimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu’ya gönderiyoruz."

