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Bakan Koca: Depremde can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz." dedi. İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Twitter hesabından açıklamada bulun Bakan...

GENEL 26.09.2019, 15:56
Bakan Koca: Depremde can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz." dedi.
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Twitter hesabından açıklamada bulun Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz. Tüm İstanbullulara geçmiş olsun. Allah milletimizi afetlerden muhafaza eylesin."

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