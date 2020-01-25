Bakan Koca: Deprem bölgesinde 4 sahra hastanemiz kuruluma hazır

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde 50'şer kişilik 4 sahra hastanesi ve 48 çadırın kuruluma hazır şekilde olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin bölgede yürütülen sağlık hizmetleriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50’şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur" dedi.

Bakan Koca ayrıca, 3 mobil komuta aracı, 127 UMKE ekibi, 635 UMKE personeli, 317 ambulans, 951, 112 personeli ve 120 diğer personel ile deprem bölgesinde bulunduklarını bildirdi.

