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Bakan Kılıç, Samsunspor'un yeni stadını inceledi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Tekkeköy İlçesi'nde yapımı devam eden 33 bin 919 seyirci kapasiteli stadyumda incelemelerde bulundu. Stadyumu gezerek çalışmalar hakkında bilgi...

Bakan Kılıç, Samsunspor'un yeni stadını inceledi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Tekkeköy İlçesi'nde yapımı devam eden 33 bin 919 seyirci kapasiteli stadyumda incelemelerde bulundu. Stadyumu gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıç, stad zemindeki çimleri de inceledi.
Stadın en kısa sürdedehizmete açılacağını belirten Bakan Kılıç, "Şu anda çevre düzenlemesi ile ilgili konulara biraz ağırlık verip orayı hızlandırıyoruz. Son kalan koltuk montajları yapılacak. İnşallah en kısa süre içerisinde Samsunsporumuz burada maçlarını yapacak" dedi.
Türkiye'de mahalle tipi bin 300'den fazla sahanın bitirildiğini söyleyen Bakan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:
"Futbol, basketbol voleybol beraberce yapılan kompleksler. Mahallelerin içerisine yapılıyor. Yerel yönetimlerimiz bu noktada bize yer buldukları takdirde hemen bunu yapıyoruz. Özellikle bu güne kadar seçilmiş oldukları illerde seçilmiş oldukları vatandaşlara hizmet vermeyen başka şeylerle uğraşan belediyelerin yerine şu anda görev yapan kayyum belediyelerimizle de çok ciddi atılımlar içerisindeyiz. Bu yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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