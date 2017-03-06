Bakan Kılıç, Samsunspor'un yeni stadını inceledi (2)

BAKAN KILIÇ: OLİMPİYATLARI BİZDEN ALDIRTMAYA ÇALIŞANLAR OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da gazetecilerle bir araya geldi. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Deaflympics 2017 ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kılıç, şöyle konuştu:

"Tarih yaklaştıkça coşku artacaktır. Ama şöyle bir durum var. Öncellikle bu organizasyon dünyadaki üçüncü büyük spor organizasyonu. Olimpiyatlar, paralimpik oyunlar daha sonra da işitme engelliler olimpiyatları. Bu IOC’nin kabul ettiği, akredite ettiği üçüncü en büyük organizasyon. Şuanda en son rakamlara göre 80 ülkeye ulaşacağız. Bu da 5 bine yakın sporcu demek. Bir aralar ABD, İngiltere 'katılmayacağız' diyorlardı. Geçen hafta katılma kararı aldılar. ABD'nin tek başına 450 sporcu olarak katılacağını düşünürsek, ne kadar yüksek bir rakamla katılımın etki ettiğini görüyoruz. Türkiye’den gidip de bu organizasyonu bizim elimizden almaya, aldırtmaya çalışanlar oldu. Samsun’un elinden Türkiye’nin elinden bunu almak için. Çok şükür başarılı olamadılar. Bu anlamda IOC ile olan farklı ilişkilerimiz devreye sokuldu ve onların oraya ulaşması durumunda da doğru bilgilerin yanlış şekilde aksettirilmemesi için gerekli çalışma yapıldı."

Yaklaşık 5 bin sporcunun yanında uluslararası delegasyonların da geleceğini ifade eden Bakan Kılıç, "İşitme Engelliler Federasyonu seçimi de yapılacak. Türkiye’de, Samsun’da olacak. Dolayısıyla bunların hepsi hem şehrin tanıtımı hem de yazın baktığınız zaman iki ayda aslında neredeyse iki yıllık, üç yıllık bir turizm gelirinin o dönem içerisinde kazanılmış olduğunu göreceksiniz. Tabii bu insanların gelip de sadece ve sadece otelde yatıp kalkmayacaklar. Bunlar Samsun’u gezecekler, tanıyacaklar, tanıtımını yapacaklar. Burada yiyecekler, içecekler, alışveriş yapacaklar" dedi.

TÜRKİYE'DE MAHALLE TİPİ 1300 SAHA YAPILDI

Türkiye'nin bir çok yerinde mahalle tipi sahalar yaptıklarını bu rakamın şuanda 1300'ü geçtiğini söyleyen Bakan Kılıç, "Yaptığımız Mahalle tipi sahalarımızın özelliği, doğrudan vatandaşın ayağına gitmiş olan bir spor imkanı. Çok uzun bir yol kat etmesi gerekmiyor, aileler çocuklarının nerede spor yaptıklarını görebiliyorlar. Mahallenin içinde olduğu için katılım çok üst seviyede oluyor. Bu anlamda bize güzel bir geri dönüşüm getiriyor" diye konuştu.

ALMANYA'YA TEPKİ

Almanya'nın referandum süreciyle ilgili propaganda izni vermemesine tepki gösteren Bakan AKif Çağatay Kılıç, Almanya'nın son 1 haftada aldığı tavrı doğru bulmadıklarını anlattı. Bakan Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu tutum; demokrasi ile bağdaşmayan, kendi değerleri ile bağdaşmayan kişisel ve insan hakkı ihlalidir bu. Bir kişinin fikrini açıklaması önündeki bir engeldir. Hollanda Başbakanı daha da ileri gitti. Hollanda Başbakanı 'kamusal alanda böyle bir şey yapamazsınız' dedi. Kamusal alanın anlamını herhalde Türkiye'deki eski örümcek kafalı birtakım adamlar vardı, onlardan öğrendi. Türkiye'de kamusal alan kavgasını verdik, biliyorsunuz. Dolayısıyla bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Sayın Deniz Baykal'ın gitmemesini olumlu değerlendiriyorum. Ama benim için can alıcı nokta Sayın Deniz Baykal'ın gitmemesi değil. Gitmemekle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına değer verdiğini ortaya koymuştur. Ama oradaki asıl tutarsızlık başka bir şey. Sayın Bakanlarımız Nihat Zeybekçi ve Bekir Bozdağ açık bir şekilde 'evet' kampanyasına destek vereceklerini beyan ederek oraya gidiyorlar. Sayın Deniz Baykal, açık bir şekilde 'hayır' kampanyasına destek vereceklerini beyan ederek oraya gidiyorlar. Sayın Nihat Zeybekçi ve Sayın Bekir Bozdağ'a bu salonda konuşamazsın diyorsun, ama Sayın Deniz Baykal'a diyorsun ki 'buyur gel konuş."



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