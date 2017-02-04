Bakan Kılıç, Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etti

Ali KADI/NİĞDE, () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra, darbeciler tarafından şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını ziyaret etti.

Niğde'de Ak Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, birtakım ziyaretlerin ardından Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Kasabası'na geçerek şehit astsubay Ömer Halisdemir'iin mezarını ziyaret etti. Mezarlıklta Bakan Kılıç’ı şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir karşıladı. Şehit Halisdemir'iin mezarının başında dua eden Bakan Kılıç, daha sonra babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bakan Kılıç'a Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ile protokol üyeleri eşlik etti.

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