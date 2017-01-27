Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

Bakan Kılıç, Kış Olimpiyatları'na katılacak sporculara başarılar diledi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kazakistan'da 29 Ocak-8 Şubat arasında yapılacak olan 2017 Üniversiteler Kış Olimpiyatları'na Türkiye adına katılan sporculara başarı dileklerinde bulundu. Bakan Kılıç'ın mesajı şöyle: "Kazakistan'da...

Bakan Kılıç, Kış Olimpiyatları'na katılacak sporculara başarılar diledi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kazakistan'da 29 Ocak-8 Şubat arasında yapılacak olan 2017 Üniversiteler Kış Olimpiyatları'na Türkiye adına katılan sporculara başarı dileklerinde bulundu. Bakan Kılıç'ın mesajı şöyle:

"Kazakistan'da düzenlenecek 2017 Üniversiteler Kış Olimpiyatları'na katılarak ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. 6 disiplinde 20 sporcu ile katılacağımız bu ve bunun gibi organizasyonlar genç sporcularımızın tecrübe kazanmaları açısından çok önemli. Kazakistan'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek olan millilerimize bir kez daha başarılar diliyorum."

ANKARA,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.