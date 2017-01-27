Bakan Kılıç, İzmit'te Edebiyat Kampı'na katıldı

Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli), () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İzmit'te düzenlenen Edebiyat Kampı'na katılarak, gelecekle ilgili değerlerin edebiyatla aktarıldığını belirterek, geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için değerli isimlerin ayak izlerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Tematik Kış Kampları kapsamında İzmit'te düzenlediği Edebiyat Kampı'nın kapanış programına katıldı. Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, daire müdürleri, yazar Rasim Özdenören ve öğrenciler katıldı. Akif Çağatay Kılıç konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "Yakın zamanda 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık ve orada Asım'ın nesli olduğunuzu tüm genç kardeşlerimiz gösterdiler. Bu anlamda hepinize şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimizle ilgili değerleri edebiyatla aktardığımız bir gerçek. Geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için değerli isimlerin ayak izlerini takip etmek önemlidir. Bu anlamda daha nice organizasyonlarda hem paylaşım yapmak, hem de edebini, görgüsünü bize aktarmak anlamında bir araya gelebilmek için Rasim ağabeyimizi dinleme için sizlerle birlikte olmak istiyoruz. İnşallah ondan feyz alacağız" dedi.

Edebiyat kampı daha sonra yazar Rasim Özdenören'nin gençlerle fikir alışverişinde bulunmasıyla devam etti.

FOTOĞRAFLI