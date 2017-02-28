Bakan Kaya: Vesayetçilerin darbe anayasasıyla ve onun öngördüğü bu köhnemiş sistemle yolumuza devam edemeyiz

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 28 Şubat sürecinde yaşananların anlatıldığı "Şubat'tan Sonra" belgeselinin gösteriminden önce yaptığı konuşmada, "Eskimiş ve köhnemiş bir sistemle düşe kalka yürümeye devam mı edeceğiz, yoksa yeni Türkiye'ye yeni sistem yaraşır mı diyeceğiz. Vesayetçiler ne derse desin, hangi yalanlara, hangi kara propagandalara sarılırsa sarılsın, ben bütün kalbimle inanıyorum ki, Milletimiz 16 Nisan'da 'evet' diyecek." dedi.

Toplumsal Hafıza Derneği ve Ak Parti İstanbul Kadın Kolları, Haliç Kongre Merkezi'nde 28 Şubat mağdurlarının şahitliklerini ve o günlerde neler yaşandığını özetleyen “Şubattan Sonra" belgesel gösteriminin de olduğu bir program düzenledi. Programa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile çok sayıda davetli katıldı.

"28 ŞUBAT'TA ÖZGÜRLÜKÇÜ VE SİVİL ANLAYIŞ HEDEF ALINMIŞTIR"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, programa katılanlara hitap etti. 28 Şubat'ın asıl hedefinin özgürlükçü ve sivil anlayış olduğuna değinen Kaya, "Bugün üzerinden 20 Yıl geçen 28 Şubat, 'millete rağmen ve millet dışı iktidar' anlayışında olan vesayetçilerin, parlamenter sistemde benzerlerine sıklıkla tanık olduğumuz darbelerinden biri ve "post modern" kılıflı olanıdır. Biliyorsunuz, bu kavramlaştırmayı, bizzat darbecilerin kendisi yapmıştır. 28 Şubat; amaçları, aktörleri ve sonuçları itibarıyla bir proje'dir. Bu ülke insanlarının zulmüne, haksızlığına ve hukuksuzluğuna çok aşina oldukları, bir 'toplumu, siyaseti ve milleti dizayn' projesidir. 28 Şubat, takvimden bir gün değil, hazırlıkları ve etkileriyle uzun bir sürecin adıdır. Projenin amacı kısaca şuydu; Doğu Bloku'nun parçalanmasının ardından dünyada da ivme kazanan ve ülkemizde de rahmetli Özal'la belli bir çizgi yakalamış olan özgürlükçü ve sivil anlayış hedef alınmıştır" dedi.

"BÜTÜN KALBİMLE İNANIYORUM Kİ, MİLLETİMİZ 16 NİSAN'DA EVET DİYECEK"

"Biz de vesayetçilerin darbe anayasasıyla ve onun öngördüğü bu köhnemiş sistemle yolumuza devam edemeyiz" diyen Bakan Kaya sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuzda can vermek pahasına vesayetçilere dur demiş bir milleti, artık daha fazla vesayetçi bir sistemle yönetemeyiz. İşte 16 Nisan'da yapılacak referandumun asıl anlamı budur. Eskimiş ve köhnemiş bir sistemle düşe kalka yürümeye devam mı edeceğiz, yoksa yeni Türkiye'ye yeni sistem yaraşır mı diyeceğiz. Vesayetçiler ne derse desin, hangi yalanlara, hangi kara propagandalara sarılırsa sarılsın, ben bütün kalbimle inanıyorum ki, Milletimiz 16 Nisan'da Evet diyecek. Yeni Türkiye'ye Evet diyecek. 19 Yeni ve çağdaş bir sisteme 'Evet' diyecek. Bir daha 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar yaşanmasın diye 'Evet' diyecek. İstikrara ve istikbale 'Evet' diyecek. Gençler 'Evet' diyecek. Kadınlar 'Evet' diyecek. STK'larımız 'Evet' diyecek. Biz hizmette yarışacağız, hayırda yarışacağız, fikirde yarışacağız, sevgide yarışacağız. Allah bir daha bu millete 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar yaşatmasın."

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