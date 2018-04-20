Bakan Kaya'nın talimatıyla, minik Aytaç'ın evine jeneratör getirildi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki elektrik kesintileri nedeniyle tedavisi aksayan down sendromlu felçli Aytaç Yasin Demir'e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan destek geldi. Kaya'nın talimatı ile solunum cihazı ve beslenme tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdüren minik Aytaç Yasin'in evine jeneratör alındı.

Karlıova ilçesindeki Turgut Özal Mahallesi'nde down sendromlu dünyaya gelen Aytaç Yasin Demir, bir yıl önce felç geçirdi. Hastanede yaklaşık bir yıl tedavi olduktan sonra Aytaç Yasin, taburcu edilerek evine gönderildi. Minik Aytaç Yasin, evde solunum cihazı ve beslenme tüpüne bağlı olarak tedavi altına alındı. Ancak, ilçedeki elektrik kesintilerinin Aytaç Yasin'in tedavisini olumsuz etkilediği belirtildi.

Minik Aytaç Yasin ve ailesinin yaşadığı zorluklarla ilgili haber üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla yetkililer harekete geçti. Aytaç Yasin'in tedavisinin elektrik kesintileri nedeniyle kesintiye uğramaması için Bingöl Aile ve Sosyal Politilar İl Müdürlüğü ekipleri, kamyonetle getirdikleri jeneratörü, aileye teslim etti.

Çocuğu için gönderilen jeneratöre teslim alarak yetkililere teşekkür eden baba Murat Demir, "Yaşadığımız elektrik sıkıntısının basına çıkmasından sonra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bize bir jeneratör teslim edildi. Çocuğumun tedavisinin sorunsuz bir şekilde devam etmesine vesile olan Sayın Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'ya, Bingöl Valimize, Karlıova Kaymakamımıza ve Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Çakan'a bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz" dedi.



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