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Bakan Kaya, Kayseri'de hakem ve futbolculara mavi atkı taktı

Yasin DALKILIÇ- İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle geldiği Kayseri'de, Kayserispor- Fenerbahçe maçı öncesi hakem ve futbolculara Otizm farkındalığı...

Bakan Kaya, Kayseri'de hakem ve futbolculara mavi atkı taktı

Yasin DALKILIÇ- İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle geldiği Kayseri'de, Kayserispor- Fenerbahçe maçı öncesi hakem ve futbolculara Otizm farkındalığı için mavi atkı taktı.
İstanbul'dan tarifeli uçakla Kayseri'ye gelen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Otizmde erken teşhisin önemide değinen Bakan Kaya, "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Bizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak bugün 81 ilde otizm konusunda farkındalık oluşturmak üzere 'Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü' sloganıyla birlikte yürüyüş yaptık. Otizmli çocuklarımız ve aileleri bu yürüyüşe katıldı. Otizm erken teşhis yapıldığında ve gerekli tedavi eğitimle birlikte ailelerin ve bizlerinde desteği ile çok iyi sonuç alınan bir rahatsızlık. Biz, otizmli bireylerin ve ailelerin yanındayız. Şimdide Kayserispor- Fenerbahçe maçındayız. Farkındalık oluşturmak için buradayız. Ben, Kayserispor ve Fenerbahçe kulüp yöneticilerimize otizm konusunda farkındalık oluşturmamızda bize destek verdikleri için çok teşekkür ederim. Sizinde çocuğunuzun otizmli bir arkadaşı olabilir. Onları fark edip kabul edin. Ona ve ailesine destek olun. Hükümetimiz son 15 yıldır engellilere verdiği büyük desteklerle ailelerimiz hiçbir şekilde yalnız bırakmıyoruz" dedi.
Bakan Kaya açıklama sonrası 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü nedeniyle Kayserispor, Fenerbahçe ve maçın hakemlerine  birer mavi atkı takarak, otizme dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI 

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