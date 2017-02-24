Bakan Kaya: “Engelliler Sarayı Türkiye genelinde hizmete sunulmalı”

İSTANBUL () - BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Sarayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’yı ağırladı. Dr. Kaya, ziyaret ettiği Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’ndan çok etkilendiğini belirterek, “Böyle çok kapsamlı kompleks Türkiye genelinde hizmete sunulmalı” dedi. Atölyeleri gezen Bakan Kaya’ya Engelliler Sarayı ile ilgili bilgi veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, görme, işitme, konuşma, zihinsel ve ortopedik engel gruplarına yönelik eğitim verdiklerini söyledi.

Engelliler Sarayı’na girişinde Bakan Kaya’yı engelli kursiyerler, çiçeklerle karşıladı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 1500 engelli ve engelli yakınının 37 farklı branşta kurs gördüğü Engelliler Sarayı’ndaki çalışmaları tanıttı. Kursiyerler, Aşçılık Atölyesi’ni ziyaret eden Bakan Kaya’ya pişirdikleri yaprak sarma ile tatlı ikram etti. Daha sonra Ahşap Atölyesi’ni ziyaret eden Bakan Kaya, kursiyerlerin yaptığı kuş yuvası ile kedi evleri gibi el emeği ürünleri dikkatle inceledi. Kekemelik kursuna katılarak bu rahatsızlıklarından kurtulan kursiyerler de yaşadıkları sevinci Bakan Kaya ile paylaştılar. Bakan Kaya ayrıca Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Paralimpik Spor Merkezi, kuaförlük ve el becerisi atölyelerini de gezdi. Kadir Karaoğlu adlı kursiyer Resim Atölyesi’ni ziyareti sırasında Bakan Kaya’ya yaptığı yağlı boya manzara çalışmasını hediye ederken, engelli şair Senem Ünal da imzaladığı şiir kitabını sundu.

“ÇOK KAPSAMLI, KOMPLEKS BİR TESİS”

Duygularını dile getiren Bakan Kaya, Engelliler Sarayı’nı çok beğendiğini ve örnek bir proje olduğunu belirtti. Böyle çok kapsamlı kompleks tesisin Türkiye genelinde hizmete sunulması gerektiğinin altını çizen Kaya, “Engelliler, kendilerine fırsat verilmesi halinde neler yapabileceklerini ispat ediyorlar” dedi. Başkan Çağırıcı da, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hizmete açtıkları Engelliler Sarayı’nda engellilere meslek öğrettiklerini ve rehabilite hizmeti sunduklarını anlattı. Çağırıcı, “Görme, işitme, konuşma, zihinsel ve ortopedik engel gruplarına yönelik eğitimler veriyoruz. Kurslarda sosyal hayata katılan engelliler ayrıca meslek de öğrenmiş oluyorlar. Şu ana kadar 2 bine yakın kursiyerimiz de kekemelikten kurtularak öz güvenlerini kazandı” şeklinde konuştu. Bakan Kaya ziyaret sonunda da engelli atletlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Kaya’nın Engelliler Sarayı ziyaretinde İlçe Kaymakamı Orhan Çiftçi ile AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de yer aldı.

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