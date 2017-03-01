Bakan Kaya: Diyarbakır'da suça sürüklenen çocuklar için destek merkezi kuruluyor

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Diyarbakır'da suça sürüklenen çocukların rehabilelerini sağlayacak çocuk destek merkezi kurulacağını söyledi. Bakan Sayan Kaya, bakanlık olarak ilk kez uygulamaya koyacakları mobil sosyal hizmet merkezini de ilk kez Diyarbakır'da faaliyete geçireceklerini söyledi.İnceleme ve toplantılara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Burada Vali Aksoy tarafından karşılanan Bakan Kaya, basına kapalı kısa süren görüşme ardından ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bölgede gelişen terör olaylarını değerlendiren Bakan Kaya, Diyarbakırlılar'ı kucuklamak için burada olduklarını belirterek, şöyle dedi:"Diyarbakır, geçtiğimiz dönem bölücü terör örgütünün tüm yıkıcı unsurlarına rağmen, şehir kültürünü korumayı başarmış bir şehrimizdir. Bölge ve bölgenin tüm vatandaşları için güvenli bir il olmayı başarmış bir şehrimizdir. Hükümet olarak, terörle mücadele konusunda kararlılıkla mücadelemizi sürdürürken, ekonomik ve sosyal dönüşümü tam anlamıyla sağlamak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de Diyarbakırlı vatandaşlarımızla kucaklaşmak için buradayız. Ayrıca bakanlığımızın üst düzey bürokratlarımız Pazar gününden beri Diyarbakır'da bulunuyorlar. Diyarbakır'da insanımıza nasıl iyi bir hizmet sunurarız diye buradayız.""DİYARBAKIR'DA 40 AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ ALINACAK"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak Diyarbakır'da yapacakları çalışmaları da anlatan Bakan Kaya, 40 aile sosyal destek personelinin alınacağını ifade ederek, şunları söyledi:"Diyarbakır'da 10 yeni sosyal hizmet merkezini hizmete açacağız. Bakanlığımızın ilk defa hizmet vereceği mobil sosyal hizmet merkezini de en kısa sürede Diyarbakır'da başlatacağız. Diyarbakır'da önümüzdeki aylarda 40 aile sosyal destek personeli alınacak. Suça sürüklenen çocuklarımızın rehabilitasyonu için çocuk destek merkezini açağız. Kimsesiz çocuklarımıza sahip çıkmak, onları ev ortamında yetiştirmek için çocuk evleri sitesi açarak geleceğe hazırlanmalarını sağlayacağız. Yaşlılarımız için yaşlı yaşam merkezini açağız."Bakan Kaya ve beraberindekiler, valilik ziyaretinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumali Atilla'yı da makamında ziyaret etti. Belediye ziyaretinin ardından Bakan Kaya, Vali Hüseyin Aksoy ve Emniyet Müdürü Tacettin Arslan ile birlikte Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, burada görev yapan polislerle bir araya geldi.OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİPolislerle hatıra fotoğrafın çekilmesi ardından Bakan Kaya ve bareberindekiler, Sur İlçesi'ndeki Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Bir dönem yoğun çatışmaların görüldüğü ve sokağa çıkma yasağının halen kısmen devam ettiği Sur İlçesi Gazi Caddesi'nde yürüyen Bakan Kaya için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Bakan Kaya'nın ziyaret ettiği Gazi Caddesi esnafı bakana ciğer, tatlı ikram ederek, tesbih hediye etti. Cadde üzerinde bulunanlarla görüşen Bakan Kaya, Nisan ayında yapılacak referandumda 'Evet' oyu kullanılması için Diyarbakırlılar'dan destek isterken, vbazı kişiler de Bakan Kaya'dan sorunlarının giderilmesi için yardım isteminde bulundu.Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Kaya, kentte temaslarını sürdürmek için Sur İlçesi'nden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI