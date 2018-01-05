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Bakan Kaya: Bölgedeki kızlarımızın en iyi şekilde eğitim almasını istiyorum (2)

BAKAN KAYA: KIZ ÇOCUKLARIMIZ EĞİTİM HAYATINDA KOPMAMALI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Van İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kaya, partisinin 15 yılda yaptığı hizmetleri anlattı, şöyle konuştu: "Bundan...

Bakan Kaya: Bölgedeki kızlarımızın en iyi şekilde eğitim almasını istiyorum (2)

BAKAN KAYA: KIZ ÇOCUKLARIMIZ EĞİTİM HAYATINDA KOPMAMALI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Van İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kaya, partisinin 15 yılda yaptığı hizmetleri anlattı, şöyle konuştu:
"Bundan 16 yıl önce karanlıktan aydınlığa sloganıyla bir hizmet seferberliği başlattık. Biz AK kadrolar olarak ilk günkü aşkla hizmetlerimize devam ediyoruz. İçeride ve dışarıda türlü türlü engellerle, önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bundan sonra kesmeye çalışacaklarından da şüphemiz yok. Gördüğümüz büyük ihanetlere rağmen, biz büyük Türkiye sevdasından vazgeçmeyeceğiz. Biz, milletimize hizmet aşkından asla vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. 15 yıl boyunca her alanda çok büyük reformlar gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetleri, bizler 15 yılda yaptık. 15 Temmuz'da bu millet tarihi bir destana imza attı. O gece  kadınlarımız, çocuklarımız en ön saftaydı. Geleceğe kadınlarımız ve  gençlerimizle en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, birliğimizi ve beraberliğimizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizde kişi başına çocuk oranı şu anda 2.1 sınırındayız. Bu tam yaşlanma sınırı. Bu oranın altına düştüğümüz zaman Türkiye yaşlanacak. Yıllardır övündüğümüz genç nufusumuzu arttırmalıyız. O yüzden Cumhurbaşkanımız en az 3 çocuk diyor."
Bakan Kaya, "Kız çocuklarımız eğitim hayatından kopmamalı. Biz istiyoruz ki; tüm kız çocuklarımız liseyi bitirsin, üniversiteyi bitirsin, dim dik bir şekilde ayakta dursun ve sonra evlensin. Kızlarımızın eğitimi için onları destekliyoruz" dedi.
Bakan Kaya, buradaki ziyaretinin ardından Van'dan ayrıldı.

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