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Bakan Kaya: Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat'a millet ömür vermedi

 Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL () - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şubat'tan sonra" belgesel gösterimi programına katıldı. Program öncesi 28 Şubat dönemini anlatan...

Bakan Kaya: Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat'a millet ömür vermedi

 Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL () - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şubat'tan sonra" belgesel gösterimi programına katıldı. Program öncesi 28 Şubat dönemini anlatan fotoğraf sergisini gezen Kaya burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ablasının da 28 Şubat mağduru olduğunu belirten Kaya, "28 Şubat'ta ekonomik, siyasal ve hiç bir suçu olmayan, masum kızları, öğrencileri okullardan attılar. Segide görünce bir kez daha o günleri yaşadım. Benim ablam da 28 Şubat'ta okulundan atılmış, İstanbul Üniversitesi'nde birinci olmasına rağmen derslere alınmamıştı. Duygulu anlar yaşadım bugün, burada. Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat'a millet ömür vermedi ama milletin iktidarı bin yıl sürecek. Bu ülkede milli irade dışında hiç bir güç yoktur. Milli iradenin dediği olur. Bugün yeni Cumhurbaşkanlık sisteminin arefesinde, biz Ak Parti kurulduğu günden beri milletimize güvendik. Bu millet 15 Temmuz'da da iradesinin arkasında olduğunu gösterdi" dedi.

16 Nisan'da yapılacak referandumda güçlü Türkiye için 'evet' diyeceklerini söyleyen Kaya, "Ben 28 Şubat'ın 20. yıl dönümünde, arkasından yapılacak olan referandumda da bu milletin tüm vesayet odaklarını sonsuza dek imkan tanımamak adına, güçlü Türkiye'nin inşası için anayasa değişikliğine güçlü bir şekilde 'evet' diyeceğine inanıyorum. 28 Şubat'ları, 15 Temmuz'ların bir daha ülkemizde yaşanmaması için anayasa değişikliğine evet diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Kaya daha sonra programa katılmak üzere salona geçti.

(FOTOĞRAF)

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