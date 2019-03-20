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Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım Beykozspor Stadyumu'nun açılışını yaptı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ İSTANBUL -GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beykozspor Stadyumunun açılışını gerçekleştirdi. Stadyum açılışına TFF...

Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım Beykozspor Stadyumu'nun açılışını yaptı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ İSTANBUL -GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beykozspor Stadyumunun açılışını gerçekleştirdi. Stadyum açılışına TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Başkanvekili Cengiz Zülfikaroğlu, Nihat Özdemir ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da katıldı.

GÜRELİ: BU STADYUMA KATKI SAĞLAYARAK TFF'NİN AMATÖR FUTBOLUN GELİŞİMİNE VERDİĞİ DESTEĞİN ÖNEMİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTIK
Seçim çalışmalarını sürdüren Binali Yıldırım Beykoz'da Beykozspor Stadyumunun açılışına katıldı. Stadyum açılışında ilk olarak Programda ilk TFF Başkanı Hüsnü Güreli konuştu. 1908 yılında kurulan Beykozspor'un tarihçesinden bahseden Güreli TFF ve Beykoz Belediyesi'nin işbirliği ile yapılan stadın teknik özelliklerinden bahsetti. Güreli, "Bu stadyuma katkı sağlayarak TFF'nin amatör futbolun gelişimine verdiği desteğin önemini göstermeye çalıştık.  Bu stadın yapımında emeği geçen herkesi, öncelikle görevi devraldığım Yıldırım Demirören'e ve federasyon yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: AK PARTİ HÜKÜMETLERİNİN SPORA VERDİĞİ ÖNEM ORTADA
Güreli'den sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu söz aldı. Bakan Kasapoğlu, "Spor, barışın, sevginin ve kötülükleri yenmenin en önemli araçlarından biri. Evrensel bir dildir. Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki Ak Parti hükümetlerimizin spora verdiği önem ortada. Ülkemizin statları dünyanın birçok ülkesindeki statlardan çok daha ileride. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun" diye konuştu.

YILDIRIM: MAHALLE LİGLERİNİ BAŞLATIYORUZ
Bakan Kasapoğlu'nun ardından Binali Yıldırım konuştu. Beykozspor'un Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden biri olduğunu belirten Yıldırım,  Beykozspor'a süper lige çıkma sürecinde başarılar diledi. Gençlerin önünü açmak için seferber olacaklarını kaydeden Yıldırım, "İstanbul'da 961 mahallemiz var. Mahalle liglerini İstanbul'da başlatıyoruz ve 3 korner 1 penaltıyı da getiriyoruz. Böylece sporu yediden yetmişe herkesin hizmetine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM, BEYKOZSPORLU FUTBOLCULARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Konuşmaların ardından Binali Yıldırım'a 34 numaralı sarı-siyahlı Beykozspor forması hediye edildi. Daha sonra stadın ortasına geçen Binali Yıldırım ve protokol üyeleri kurdele keserek stadın açılışını yaptı. Açılışın ardından Binali Yıldırım, Beykozsporlu sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
(FOTOĞRAF)
 

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