Bakan Kasapoğlu: Türkiye çok badireler atlattı (2)

GAZİANTEP'TE 127 MİLYON LİRALIK YATIRIM PROTOKOLÜ İMZALADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis'teki temaslarının ardından Gaziantep'e geldi ve 700 okulun spor kulüplerine yapılan malzeme dağıtım törenine katıldı. Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen törene; Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Ali Şahin, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, Gaziantep'te inşa edilecek spor salonları, havuzlar ve spor sahaları için Bakanlığın 127 milyon liralık spor altyapı yatırımında bulunacağını söyledi. Kente daha önce geldiğinde bu konuyu konuştuklarını ve Bakanlıkta projelendirdiklerini ifade eden Kasapoğlu, "Yaklaşık 1,5 ay önce Gaziantep'e geldik. O görüşmelerimizde birtakım projeleri konuştuk, eksikliklerin giderilmesi, spor altyapısının geliştirilmesi anlamında neler yapabiliriz diye istişarelerde bulunduk. Yaklaşık 3 hafta önce Ankara'da önce 127 milyon liralık tesis altyapısı için havuzlar, spor salonları, spor sahaları, kulüplerin desteklenmesi noktasında pek çok yatırımı el birliği ile imzaladık. Gaziantep'imize, gençlere, Şehit Kamil'in torunlarına helali hoş olsun. Sizler bu kadar vefakâr, cefakâr, kadirşinas olduğunuz sürece ne yapsak azdır. Sizler en iyisine layıksınız. Tüm imkanlarımızla, Gaziantep'in çocukları, gençleri, yaşlıları, kadınları için durmak bilmeden çalışacağız" dedi.

Son 17 yılda ülkedeki spor tesisi sayısında yaşanan artıştan bahseden Kasapoğlu, "Ülkemizdeki spor yatırımlarına baktığımızda açıkçası çok ciddi bir farkı görüyoruz. Çok basit bir örnek vereceğim. 2002 yılında Türkiye'de 1500'e yakın spor tesisi varken, aradan geçen 17 yıllık süreçte mevcut spor tesisi sayısı yerel yönetimlerimizin spor tesislerini hesaba katmadığımız zaman, 5 bine yakın tesis demek. Bu açıkçası sporda yaşanan devrimi ortaya koyan çok bariz bir rakam" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kent yönetimi olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek isteklerini söylediklerini ve geri çevrilmediklerini ifade ederek şunları dedi:

"Bakanımızın yanına gittik, Valimiz ile bu şehrin gençlerini kendisine anlattık. Şu aldığımız yatırımlar ile birlikte büyük bir destan yazıyoruz. Bu destan hepimizin destanı olacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimat ile yola çıktık, 'Kalkınma yerelde başlar' dedik, 'demokrasi yerelde başlar' dedik. Ama profesyonel sporu geliştirmemiz için sağlam temel olması gerekiyor. Altyapı sağlam olması gerekir. Şimdi sizinle birlikte temeli sağlamlaştırıyoruz."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Büyükşehir Belediyesi ile el ele verdiklerini ve 700 okulda spor kulübü kurduklarını ve sportif malzeme ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve belediye başkanları arasında 127 milyon liralık spor altyapısı yatırımı için protokol imzalanarak okullara malzeme desteği verildi.



Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, ()



FOTOĞRAFLI