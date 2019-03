Bakan Kasapoğlu: Spor markası olacak Büyükçekmece’yi inşa edeceğiz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükçekmece’de Seçim faaliyetlerini sürdüren Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile birlikte Mimarobalı esnafları ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Kasapoğlu, "Sporun öne çıktığı bir spor markası olacak Büyükçekmece’yi inşa edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim çalışmaları kapsamında ve İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı mevlüt Uysal ile birlikte esnafları ziyaret etti. Vatandaşlardan Mevlüt Uysal’a destek isteyen Kasapoğlu, Büyükçekmece’de değişim zamanının geldiğini işaret etti. İlçede her konuda hizmet eksikliği olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, gençler ve sportif faaliyetler anlamında Uysal’ın bütün projelerine her türlü desteği vereceklerini söyledi.

"SPORU, HERKESE ERİŞEBİLİR YAPACAĞIZ"

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Kasapoğlu, "Büyükçekmece artık değişime hazır olduğunu gösteriyor. Pazartesi günü, Mevlüt Başkanımız ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gerek gençlerimizle ilgili gerekse Büyükçekmece’yi sporla buluşturmakla alakalı projelerimizi ortaya koyacağız. Büyükçekmece’nin gençleri başta olmak üzere, kadınları başta olmak üzere sporu herkes için erişilebilir yapacağız. Hem yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz hem de inşallah kısa vadede Büyükçekmece’den dünya şampiyonu sporcular çıkaracağız. Her türlü imkânı ayrım gözetmeksizin Büyükçekmece halkımızla paylaşacağız. Büyükçekmece özellikle su sporları alanında muhteşem bir potansiyeli içinde barındıran bir ilçemiz. Mevlüt Başkanımızla güzel projelerimiz var. Hem turizme yönelik hem spor turizmine yönelik hem de hakikaten uzun vadede sportif başarıya yönelik güzel çalışmalarımız var. Değişime hasret olan Büyükçekmece’nin gönül Belediyeciliğine hizmet belediyeciliğine hasret olan Büyükçekmece’nin bunu Pazar günü çok yüksek oranda haykıracağına inanıyorum" dedi.

Bir gazetecinin, "Büyükçekmece’de sporseverler arasında stadyum beklentisi var. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna Bakan Kasapoğlu, "Başkanımızla bu konu üzerine çalışacağız. Her şey Büyükçekmece için. İhtiyaç neyi gerektiriyorsa vatandaşımıza her türlü imkânı seferber etmeye hazırız. İstanbulumuzda sporun öne çıktığı bir spor markası olacak Büyükçekmece’yi hep birlikte inşa edeceğiz" şeklinde cevap verdi.

"SPOR ADINA HER TÜRLÜ YATIRIMI YAPMA İMKÂNI VAR"

Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ise Bakan Kasapoğlu’nun ziyaretinde duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Büyükçekmece’de özellikle spor adına yapılması gereken birçok proje var. Büyükçekmece’de spor adına her türlü yatırımı yapmaya imkân var. Hatta başka yerlerde olmayan su sporlarında yelken, sörf gibi özellikleri var. İnşallah bu seçimde Büyükçekmece’de bir değişim başlayacak ve değişim sayın bakanımızın destekleriyle Büyükçekmece’de sporla da kendini gösterecek. Büyükçekmece halkı bize görev verirse, belediye olarak her mahalleye gençlerimizin bedava halı saha maçlarını yapabilecekleri sahaları biz yapacağız. Tabii o halı sahalarda yetişen gençlerimiz statlara doğru çıkacak inşallah bunların projelerini beraberce yapacağız. Büyükçekmece her kesimden insanın istediği sporları yapabileceği spor alanlarını bulacak" şeklinde konuştu.

