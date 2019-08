Bakan Kasapoğlu: Milli mücadelemiz asla bitmiş değildir

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'da katıldığı 30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü kutlamalarında "Milli mücadelemiz, asla bitmiş değildir. Fakat dün olduğu gibi bugün de kararlıyız. Bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle kazanacağız" dedi.Kütahya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Dumlupınar Zafer Abidesi'ne çelenk sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesiyle başladı. Kutlama programına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, protokol üyeleri, halk ve Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençler katıldı. Mehter takımı eşliğinde Zafertepe tören alanına yürüyüş düzenlendi ardından Zafertepe Müzesi gezildi.'30 AĞUSTOS KOPMAZ BİR ZİNCİRİN HALKASIDIR'Kutlamada konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin tarihe vurduğu mühür olduğunu belirterek, "Bu topraklar, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı topraklardır. 1071'de ebedi yurdumuz haline gelen Anadolu, 1922'deki Büyük Taarruz'la bir kez daha Türk yurdu olarak tescillenmiştir. Malazgirt'te Alparslan'ın duası, Söğüt'te Osman Gazi'nin göğsünde yeşeren bir tohuma dönüşmüş ve o tohum bir çınara dönüşerek asırlarca ayakta kalmıştır. İşte Dumlupınar'da milletimizin destansı mücadelesiyle o çınara bir kere daha can suyu verilmiştir. 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'den top sesleri eşliğinde başlayan Büyük Taarruz, Malazgirt Zaferi'nden tam 851 yıl sonra, kıyamete kadar dimdik ayakta kalacak bir vatana dair milletimizin gösterdiği kararlılığı simgeler. 30 Ağustos ise, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle vatan topraklarının düşman unsurlarından temizlendiği, milletimizin irade, cesaret ve fedakarlıklarının zaferle taçlandığı kutlu günü ifade eder. Milletimizin birliği ve beraberliği, emperyalizmin ördüğü duvarları birer birer yıkmış, bütün dünyanın hayranlıkla andığı bir destanın yazılmasına öncü olmuştur. 30 Ağustos, milletimizin tarihe vurduğu mühürdür. 30 Ağustos, dünden bugüne uzanan ve bugünden de ebediyete ulaşacak olan kopmaz bir zincirin altın halkasıdır" dedi.'UMUTLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ'Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanların, engeller koymaya devam ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:"Dün, topla tüfekle işgale yeltenenler, bugün sosyolojik, ekonomik ve politik yönden her yolu denemeyi sürdürüyorlar. Milli mücadelemiz, asla bitmiş değildir. Fakat dün olduğu gibi bugün de kararlıyız. Bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle kazanacağız. Demokrasiye ve adalete sahip çıkarak kazanacağız. Birbirimizin hak ve hukukunu koruyarak kazanacağız. Ülkemize duyduğumuz sadakatin ışığında üreterek, okuyarak, bilgimizi, birikimimizi zenginleştirerek ve her zaman çok çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Ülkemiz için büyük hedeflerimiz, milletimizin geleceği için çok güzel hayallerimiz var. Bugün bizler sorumluluk makamındayız ve bu mukaddes vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yarın, bu aziz emanet sizin omuzlarınızda olacak. İnanıyorum ki, içinde bulunduğu çağı yakalamış, düşünen, araştıran ve üreten pırıl pırıl bir gençlik olarak Türkiye'yi en yüksek seviyelere taşıyacaksınız. Yapmanız gereken, şanlı mazimizden ilham alarak gözünüzü atiye çevirmektir. Toplum olarak edindiğimiz birikimlerin ve tecrübelerin sizlere rehber olacağına inanıyorum. Bütün dünya bilir ki biz millet olarak birlik olduğumuzda hiçbir güç karşımızda duramaz. Biz beraber hareket ettikçe hiçbir engel aşılamaz değildir. Tarih, bunun örnekleriyle doludur."Türkiye'nin düşmanlarını birlik ve bütünlük tablosunun kaygılandırdığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, ülkenin gençlerinin kardeşçe yaşamasını temin etme noktasında ne gerekiyorsa yapacaklarını da sözlerine ekledi.