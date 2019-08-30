Bakan Kasapoğlu: Milli mücadelemiz asla bitmiş değildir (2)

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TÜRK YILDIZLARI VE SOLO TÜRK NEFES KESTİ 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıldönümü nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk ve Türk Yıldızları, Kütahya semalarında gösteri uçuşu yaptı. SoloTürk ve Türk Yıldızları’nın...
GENEL 30.08.2019, 17:07
TÜRK YILDIZLARI VE SOLO TÜRK NEFES KESTİ
30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıldönümü nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk ve Türk Yıldızları, Kütahya semalarında gösteri uçuşu yaptı. SoloTürk ve Türk Yıldızları’nın gösterileri nefes keserken, törenlere katılanlar bu anları cep telefonlarına kaydetti.
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