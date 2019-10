BAKAN KASAPOĞLU: GENÇLERİMİZDE BU GÖNÜL OLDUKTAN SONRA, HİÇBİR ENGEL YOK

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, ()



6. Sosyal Fayda Zirvesi'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra, hiçbir engel yok" dedi.



Birleşmiş Milletler ve Kalkınma Programı (UNDP) ve TBWA/Forgood tarafından düzenlenen 6. Sosyal Fayda Zirvesi, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi’nin açılış konuşması ile başladı. Tomasi’nin ardından konuşan Bakan Kasapoğlu, “Fayda için Genç Gücü" konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın moderatörlüğünü ise UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık yaptı.





Geçen yılki Sosyal Fayda Zirvesi’nin bakanlık için motivasyon kaynağı olduğunu ve gönüllülükle ilgili daha çok çalışma yaptıklarını dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi: "Ülkemizde gençlerimiz arasında ciddi bir gönüllü olma potansiyeli var. Bu potansiyeli açığa çıkartmakla ilgili tabii ki bir takım teknik faaliyetler gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de bizim "gencgonulluler.gov.tr" platformumuz. Geçen yıl ilan ettiğimiz günden itibaren platformumuzun üye sayısı, etkileşimi çok ciddi anlamda arttı. Ben özellikle bugün burada olan genç arkadaşlardan ve STK’lardan bu platforma henüz üye olmayanları bugün itibari ile bu üyelikler noktasında süreci tamamlamalarını istirham ediyorum. Çok önemli. Bu halkayı genişletmek lazım. Az önce belirttiğimiz mobil aplikasyon var. Ve her şeyden önemlisi gençlerimizde bu gönül olduktan sonra, hiçbir engel yok."





Spor konusundaki alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Önce şunu söyleyeyim, tesisleşme noktasında muazzam durumdayız. Statlardan, salonlara kadar. Açık ve kapalı kortlara kadar. Her branşta. Havuzlara kadar, her türlü tesisimiz var. Bir defa tesis açığı noktasında, pek çok engeli aştık. Fakat aşmamız gereken tek bir konu var. Spor noktasındaki alışkanlıklar. Bu alışkanlıkları daha yaygınlaştırmamız gerekiyor. Spor kültürünü güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu da başarabilirsek hem performans noktasında ulusal ve uluslararası anlamda başarılar daha da katlanacak hem de bedenen ve ruhen daha sağlıklı bir toplum olacağız. Sporun pek çok katkısının yanında beden ve ruh sağlığını da önemli katkıları var. O yüzden bizim iki temel amacımız var spor ile ilgili. Bir, sporun tabana yayılması. İki, sporda performans. Ona yönelik çalışmalarımız var. Bu noktada iş birliği, gönüllü faaliyetler çok önemli. Çünkü kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, engelsiz demeden herkesin spora erişimini sağlamak durumundayız. Örneğin gündüz işim var diyen, akşam vaktim oluyor diyen arkadaşlarımız için spor tesislerimiz 7/24 açık. Yüzmek istiyorsanız gece 3’te gelip havuzlarımızı kullanabiliyorsunuz. Her türlü imkan için tesislerimiz tüm toplum için hizmetinizde" şeklinde konuştu.





Kadınların spora erişimi noktasında yeni bir strateji belirlediklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Bir de yeni bir spor stratejimiz var. Kadın odaklı spor stratejimiz var. Bunda da temel amacımız, kadının toplumun merkezinde yer alması. Ailede kadının önemli bir direği olması açısından. Bir anne olarak, bir eş olarak o ailenin sportif motivasyonunu daha yukarıya taşıması için çok değerli bizim için. Kadınlarımıza biz çok güveniyoruz. Onların erişimine öncelik tanıyarak spor kültürünü çok daha yaygınlaştıracağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.





Gençlerin bakanlığın proje desteklerinden yararlanmasının önemine değinen Kasapoğlu, "Biliyorsunuz her yıl proje desteklerimiz var. Düşünün, tasarlayın, gerçekleştirin diyoruz. Bu proje desteklerimizi bu yıl rekor bir başvuru ile götürüyoruz. Geçen yıl 3 bin olan sayı, bu sene 20 bine ulaştı. O yüzden dedik ki, bu başvuru sürecini uzatalım. Bir hafta daha uzattık. 29 Ekim son günü. Kültür sanattan çevreye, hayvan haklarına kadar bu sene yeni birtakım temalar geliştirdik. Gönüllülüğe kadar, pek çok alanda fiziksel aktiviteye kadar girişimcilik projelerinizi, bize başvurduğunuz takdirde desteklemeye hazırız. Ve proje çağrılarımızı daha da sıklaştıracağız. Bu başvuru süresini kaçırmayın isterim. Temalar çok önemli, girişimcilik çok önemli, inovasyon önemli, çevre, insan hakları… Ben de heyecanlıyım. Bu yıl ayrıca şöyle bir ilki gerçekleştirdik. Gençler belli bir yaşı kapsıyor ama gençlik potansiyeli olan çocuklarımız bizler için çok değerli. İlk kez proje çağrılarını ilk okullara indirdik. Diyelim ki, Kars’ta öğrencilerin öğretmenlerinin öncülüğünde, proje çalışması yapması ve bizim o projeye destek olmamız çok önemli" dedi.