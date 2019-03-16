Bakan Kasapoğlu: Bisiklet kullanımını alışkanlık haline getirmeliyiz (2)

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Astronomi Parkı, Uzun Çarşı ve Kalehöyük'ün toplu açılış törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, ardından Cacabey Meydanı'nda halka seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul'a belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Ben de o gün İstanbul'da yaşayan biri olarak, o günün İstanbullu bir vatandaşı olarak ilk kez oy kullanacaktım. 1994'te o günün CHP'li belediyesindeki İstanbul'un o halini dün gibi hatırlıyorum. Köşebaşlarında biriken çök dağları, belediye işçileri o zaman greve gitmişti. İstanbul'da her köşebaşında çöpler yığılı bir vaziyette koku ve mikrop saçıyordu. Belediye, o çöp dağlarına mikrobu azalsın, diye kireç döküyordu. Bunun yanında bırakın yolların peyzajını, düzenlemesini çamurdan, çukurdan yollarda araçlar geçemiyordu. Hava bile gerçekten İstanbul'da o zaman çok kıymetliydi. Gazeteler maske dağıtırdı kuponla. 30 gün gazeteyi alırsınız, bir maske alırdınız ki hava kirliliğinden az etkilenilsin, diye. İstanbul'un havası, trafiği, yolları, çöpü; su, en hayati olgu, İstanbul'da su akmıyordu. Hamdolsun Cumhurbaşkanı'mızın enerjisi, iradesiyle İstanbul, nerelerden nerelere geldi" diye konuştu.

'LİDERİMİZ, KİRLİ ODAKLAR İÇİN TEHDİT'

Yerel seçimin önemine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Onların türlü oyunlarına rağmen o kirli emelleri boşa çıkarmak için çok çalışmamız lazım; çünkü onlara karşı AK Parti'yi, belediyelerimizi ne kadar yüksek oranda seçersek dersimizi o kadar güçlü vermiş olacağız. 2 haftalık bir süremiz var. Her seçim önemli; çünkü liderimiz, partimiz pek çok kirli odaklar için önemli bir tehdit. Yıkmaya, bu gücü kırmaya yönelik pek çok numara yaptılar, bugüne kadar. Hamdolsun, bu aziz millet, siz değerli Kırşehirliler bunlara hiçbir zaman prim vermediniz. Başımızı öne eğdirmediniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. 31 Mart'ta, onların türlü oyunlarına rağmen o kirli emelleri boşa çıkarmak için çok çalışmamız lazım. Çünkü onlara karşı AK Parti'yi, belediyelerimizi ne kadar yüksek oranda seçersek dersimizi o kadar güçlü vermiş olacağız. Onlar da AK Parti'mize, Cumhur İttifakımıza ve belediyelerimize vereceğiniz güçlü destekle derslerini alacaklar" dedi.

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