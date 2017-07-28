Bakan İsmet Yılmaz:15 Temmuz din istismarının sona erdiği gündür

Çağla DAŞCI- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde açılışı yapılan 15 Temmuz Mili İrade Tema Parkı'nın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "15 Temmuz din istismarının sona erdiği gündür. Bu din istismarının ardında da hangi dış güçlerin olduğunu da biliyoruz" dedi.

Sahte dindarlıkla mücadele edeceklerini belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Paranın sahtesi var diye nasıl ki hakikisine düşman olunmuyorsa nasıl ki hakikisiyle mücadele etmiyorsak sahte dindarlık var diye hakiki dindarlıkla da mücadele etmeyeceğiz" dedi. Sahte altın piyasaya sürülürken nasıl ki hakikisi kıymetten düşmezse dinin istismarı var diye gerçek dinin de kıymeti düşmeyeceğini belirten Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakiki şeylerin sahtesi ortaya çıkar. İstismarı da söz konusu olur. Bunun da önüne geçebilmek mümkün değildir. Ancak değersiz şeylerin sahtesi, istismarı ortaya çıkmaz. Söz konusu olmaz. Siz hiç sahte teneke gördünüz mü? Piyasaya sahte teneke sürülüyor diye bir haber duydunuz mu? Ama altının sahtesini duydunuz. Dinimizin, maneviyatımızın kıymetini bileceğiz. FETÖ gibi arızalar yüzünden dinimize, diyanetimize laf söylemeye çalışanlara bunun en büyük gaflet olduğunu ifade edeceğiz. 15 Temmuz bu açıdan da bir istismar hareketinin herkesçe görülecek şekilde deşifre olduğu gündür. Hoşgörüden, diyalogdan, sevgiden, muhabbetten, hizmetten, saygıdan, insanlıktan, affedilicilikten, karıncayı incitmez yufka yüreklilikten söz edenlerin içlerinde nasıl bir canavar taşıdıkları 15 Temmuz'da görüldü."

"15 TEMMUZ MÜFREDATA GİRECEK"

Bakan Yılmaz, müfredata da önümüzdeki yıldan itibaren 15 Temmuzla ilgili konuların yerleştirileceğini ifade ederek, "Geçen yıl 15 Temmuz'la ilgili broşürlerimizi öğrencilere dağıttık. Ama bu yıldan itibaren müfredatımıza da Hayat Bilgisi'nden, Sosyal Bilgilere, Türkçeye, Tarih'e ve Din Kültürü ve Ahlak dersi ile Edebiyat dersine yeterince inşallah yerleştireceğiz ve evlatlarımız bu milli irade destanını bilecekler, anlayacaklar, anlatacaklar. Bu destan unutulmadığı sürece bu bayrağın altından ilelebet başımız dik, alnımız açık özgürce yaşayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Törenin ardından bakan Yılmaz, 15 Temmuz Darbe Girişiminde gazi olan kişilere plaket takdim etti ve protokolle kurdele keserek parkı açtı. Ardından Türkiye tarihindeki darbelerin anlatılığı sinevizyon ekranlarının olduğu odaları gezdi.

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