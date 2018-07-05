Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Bakan İsmet Yılmaz, Eylül'ün babasını ziyaret etti

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara'nın (8) babası İbrahim Yağlıkara'ya taziye ziyaretinde bulundu. Polatlı'nın...

Bakan İsmet Yılmaz, Eylül'ün babasını ziyaret etti
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara'nın (8) babası İbrahim Yağlıkara'ya taziye ziyaretinde bulundu.
Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'ne gelen Bakan İsmet Yılmaz'ı, Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer ile aile yakınları karşıladı. Bakan Yılmaz daha sonra taziye çadırına geçerek baba İbrahim Yağlıkara'ya başsağlığında bulundu. Ardından Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Ateşin düştüğü yeri yaktığını söyleyen Bakan Yılmaz, "Ne söylesek bu ateşin etkisini ortadan kaldırabilmek mümkün değil. Biraz önce hocamızın okuduğu ayette 'Allah sabredenlerle beraberdir'. Acı büyük, kalplerine sükûnet vermesini diliyoruz. İnsan mukaddesatı olandır. Eğer bu yoksa insan diyebilmek de mümkün değildir. Bu olayın bir daha olmaması için herkesin kendi üzerine düşen, eğitimde, okulda, ailede ve çevrede mutlaka yapılması gerekenler vardır, bu yüzden bir daha bu olayların yaşanmaması için söz söyleme hakkı olanların mutlaka söyleyeceklerini dikkate alarak, gerek hükümet olarak gerek Meclis olaraktan biz üzerimize düşeni yapacağız. Herkes bu olayın kendi evladına olduğu zaman ne tepki göstermesi gerekiyorsa işte tam da o tepki en doğru tepkidir. Biz ailemizin acısını paylaşıyoruz" dedi.
"Bu bir cinnet halidir, aklı başında olan normal bir insanın yapabileceği bir husus değildir" ifadelerini kullanan Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Köy geniş bir ailedir. Dolayısıyla bu geniş ailede herkes birbirini tanır. Daha çok güvende emin yerlerde birbirinin hakkını korur ve gözetir. Dışarı çıktığınız zaman çocuğunuzu komşunuza emanet edersiniz. İnşallah bir daha bu cinnet halinin olmaması için herkesin yapması gerekenler var. Bir Eylül'ü kaybettik, bir başka Eylül'ü kaybetmeyelim."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325